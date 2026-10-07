Intrant revisará expedientes pendientes y advierte que no permitirá cobros indebidos

La medida fue anunciada durante una reunión de Juan Manuel Méndez, director del Intrant, (c) con representantes de organizaciones del sector transporte, ( CEDIDA POR EL INTRANT )

El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) creó una comisión para revisar expedientes pendientes y determinar cuáles cumplen con las disposiciones legales, informó este miércoles su director ejecutivo, Juan Manuel Méndez García.

La medida fue anunciada durante una reunión con representantes de organizaciones del sector transporte, en la que el funcionario reiteró su disposición de mantener una gestión abierta al diálogo y orientada a buscar soluciones dentro del marco legal.

Méndez García pidió a las confederaciones y demás organizaciones participantes designar un representante para integrar la comisión y dar seguimiento a los expedientes que serán evaluados.

"Vamos a empezar a trabajar con los expedientes, a revisarlos y verificar cuáles están dentro de la legalidad. Nuestra intención es buscar soluciones", expresó el director del Intrant a través de una nota de prensa.

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El funcionario explicó que decidió detener la firma de determinados expedientes hasta que sean examinados por la comisión, con el propósito de garantizar que las decisiones se ajusten a las normas vigentes.

Advierte sobre cobros indebidos

Durante el encuentro, Méndez García advirtió que en el Intrant no se permitirá el cobro de dinero o cualquier tipo de remuneración indebida a cambio de la tramitación o aprobación de licencias, permisos u otros servicios.

Indicó que los procesos deben realizarse a través de los canales institucionales establecidos y que los servicios que constituyen un derecho de los usuarios no pueden estar condicionados a pagos irregulares.

El director del organismo también destacó la importancia de mantener una comunicación permanente con las organizaciones del transporte para abordar los conflictos antes de que escalen y procurar soluciones mediante el diálogo.

Méndez García señaló que se establecerán mecanismos de seguimiento y reuniones periódicas para evaluar los casos pendientes y avanzar en las soluciones que sean legalmente viables.