Policía frustra intento de asalto y arresta a dos presuntos implicados durante persecución

La Policía dijo que ocupó un arma de fuego a los supuestos asaltantes. ( CEDIDA POR LA POLICÍA )

La Policía Nacional informó este miércoles que arrestó a dos presuntos delincuentes, quienes resultaron heridos por agentes durante una persecución relacionada con un intento de asalto ocurrido en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte.

La institución del orden explicó que Keury de la Cruz Aquino y Anthony Junior de la Rosa presuntamente enfrentaron a los agentes con un arma de fuego, luego de ser sorprendidos en circunstancias que, según las autoridades, los vinculaban con el referido hecho delictivo.

Las autoridades no ofrecieron detalles sobre el presunto asalto.

De acuerdo con la Policía, los detenidos figuran con órdenes de arresto por múltiples hechos delictivos.

Evidencias incautadas

En el lugar del intento de asalto, las autoridades ocuparon una pistola, presumiblemente ilegal, que habría sido utilizada para enfrentar a los agentes, así como la motocicleta en la que se desplazaban.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/whatsapp-image-2026-10-07-at-213618-ff46c92c.jpeg Arma ocupada por la Policía a los supuestos asaltantes. (FOTO CEDIDA POR LA POLICÍA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/whatsapp-image-2026-10-07-at-213617-ef00e6d4.jpeg Motocicleta ocupada por la Policía. (FOTO CEDIDA POR LA POLICÍA ) ‹ >

Los detenidos permanecen bajo custodia y reciben las atenciones médicas correspondientes, mientras las autoridades profundizan las investigaciones para determinar su posible vinculación con otros hechos y remitirlos ante el Ministerio Público para los fines legales correspondientes.