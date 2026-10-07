Policía reporta entrega voluntaria de 42 prófugos en los primeros seis días de octubre

Un total de 42 personas requeridas por las autoridades se entregaron entre el 1 y el 6 de octubre, informó este miércoles la Policía Nacional.

La institución indicó que, con estas entregas, ascienden a 195 las personas que se han puesto a disposición de las autoridades desde el pasado 17 de agosto por su presunta vinculación con distintos hechos delictivos.

Las 42 entregas registradas durante los primeros seis días de octubre representan el 21.5 % del total acumulado durante ese período.

La Policía atribuyó estas entregas a las acciones que desarrolla para localizar y poner a disposición de la justicia a personas requeridas por diferentes delitos.

Cinco requeridos por homicidios

Según los datos ofrecidos por la institución en una nota de prensa, entre el 1 y el 6 de octubre la mayor cantidad de personas que se entregaron estuvo relacionada con delitos contra la propiedad, con 15 casos, seguida de agresión física, con 12, y homicidios, con cinco.

También se registraron tres entregas por heridas con arma blanca, dos por violencia intrafamiliar y una por heridas con arma de fuego.

A estas se suman una persona requerida para investigación, una por abuso sexual, una por amenaza y otra por abuso de confianza.

195 entregas desde agosto

La Policía indicó que, de las 195 entregas voluntarias contabilizadas desde el 17 de agosto, 31 se produjeron entre esa fecha y el cierre de ese mes, equivalentes al 15.9 %.

Durante septiembre se registró la mayor cantidad, con 122 personas, que representan el 62.6 % del total, mientras que las otras 42 corresponden a los primeros seis días de octubre.

Al clasificar los casos por tipo de hecho delictivo, los delitos contra la propiedad encabezan el registro acumulado, con 58 personas, equivalentes al 29.7 %.

Le siguen los homicidios, con 49 entregas (25.1 %); las heridas por armas de fuego, con 28 (14.4 %), y las agresiones físicas, también con 28 (14.4 %).

Las restantes 32 entregas, equivalentes al 16.4 %, corresponden a personas requeridas por intento de homicidio, investigación, violencia intrafamiliar, violaciones a la Ley 631-16 sobre armas, estafa, abuso sexual, amenaza, heridas con arma blanca, falsedad de documentos y abuso de confianza.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/whatsapp-image-2026-10-07-at-60800-pm-1-0b0337d9.jpeg Infografía de entregas a las autoridades. (CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL)

Mantiene llamado a prófugos

La Policía Nacional señaló que mantiene las labores de investigación y localización de personas requeridas por la justicia.

Asimismo, reiteró su llamado a quienes se encuentren prófugos a entregarse voluntariamente y ponerse a disposición de las autoridades correspondientes.