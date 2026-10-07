Raquel Peña presenta ante la Cepal crecimiento e inversión extranjera de República Dominicana

La vicepresidenta Raquel Peña presentó este miércoles ante las delegaciones que participan en el cuadragésimo primer periodo de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) los principales indicadores del desempeño económico de República Dominicana, durante las palabras de bienvenida a los participantes del encuentro que se celebra en Santiago.

La vicegobernante destacó que el país mantiene una perspectiva de crecimiento de 4 % para este año y 4.4 % para 2027, según las proyecciones de la Cepal, por encima del promedio estimado para América Latina y el Caribe.

Crecimiento e inversión

Peña también resaltó que la nación captó más de 5,000 millones de dólares en inversión extranjera directa durante el año pasado, con lo que alcanzó cuatro años consecutivos por encima de los 4,000 millones de dólares.

Según expuso, este resultado colocó al país como el segundo mayor receptor de inversión extranjera del Caribe y el octavo de América Latina, desempeño que atribuyó a la seguridad jurídica y la estabilidad institucional.

Peña señaló además que las exportaciones dominicanas alcanzaron casi 16,000 millones de dólares, para un crecimiento de 14.4 % respecto a 2022 y de 42.3 % frente a 2019.

La vicepresidenta destacó el papel de las zonas francas y de Santiago en este comportamiento, al señalar que la región del Cibao concentra una parte importante de la capacidad productiva y exportadora del país.

Transformación económica

Peña sostuvo que estos resultados forman parte de la transformación económica experimentada por República Dominicana y de las políticas implementadas para aumentar la productividad, promover la innovación, atraer inversiones y generar empleos. Durante sus palabras, la vicemandataria Raquel Peña destacó el compromiso del Gobierno con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, al señalar que el país ha alineado más del 99 % de su presupuesto público con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Afirmó que esta agenda tiene como propósito central mejorar las condiciones de vida de las personas y sostuvo que ese mismo objetivo orienta el Plan RD 2030.

Indicó que el desarrollo debe sustentarse en el crecimiento económico, pero también en la productividad, la innovación, la formación humana, la generación de empleos y una mayor cohesión social con equidad.

Cooperación regional

La vicepresidenta también abogó por fortalecer la cooperación regional y el multilateralismo para enfrentar los desafíos económicos que afectan a América Latina y el Caribe.

"Ningún país puede enfrentar solo esos desafíos", afirmó Peña, quien consideró necesario actuar con serenidad, claridad para definir prioridades y unidad para avanzar.

El 41.º periodo de sesiones de la Cepal reúne en Santiago a representantes de 36 países miembros para analizar los retos económicos, sociales y ambientales de la región.

El acto de apertura del encuentro de la Cepal está programado para las 2:30 de la tarde, con la presencia del presidente Luis Abinader.