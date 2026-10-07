República Dominicana, entre los países en que Interpol incautó más de 1,000 animales traficados

En la República Dominicana se han incautado gran cantidad de animales traficados, según informa la Interpol ( FOTO DE ARCHIVO )

Interpol incautó más de 1,000 animales salvajes vivos, incluidos guacamayos, pitones y dos tigres de Bengala, y detuvo a 233 personas en una operación contra la delincuencia medioambiental en América Latina y el Caribe, anunció el miércoles la organización policial.

La operación, llamada Madre Tierra VIII, se llevó a cabo en junio y julio en nueve países contra redes implicadas en el tráfico de animales salvajes, la deforestación y la explotación minera.

Los investigadores de Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana identificaron a 312 personas, así como a entidades involucradas en estas redes, según la organización de coordinación policial, con sede en Lyon, en Francia.

"Siguiendo el dinero (...), podemos hacer avanzar una investigación más allá de los individuos que talan los árboles, se ocupan de los animales o extraen el oro y centrarnos en las empresas que financian, gestionan y se benefician de estos delitos", explicó la directora de la oficina regional de Interpol para Centroamérica, Krandall Gullock, en el comunicado.

Siguieron las rutas del tráfico

Los investigadores siguieron las rutas del tráfico de animales salvajes desde Centroamérica hasta Europa y Asia, que en ocasiones son las mismas que las del tráfico de estupefacientes.

En total se incautaron 1,000 animales. En México, las autoridades rescataron dos tigres de Bengala en peligro de extinción, leones, ocelotes y jaguares en rutas utilizadas habitualmente por redes delictivas para transportar drogas y otros productos ilícitos, mientras que en Nicaragua se recuperaron aves exóticas, entre ellas loros y guacamayos de diferentes especies.

Interpol señaló que en toda la región, los reptiles —incluidas las pitones—, los insectos raros y las aves exóticas constituyeron la mayoría de los ejemplares de fauna silvestre rescatados.

También se incautaron unos 165 kilos de aletas de tiburón secas, con un valor estimado de 280,000 dólares.

También se identificó redes de deforestación en la selva amazónica

En materia de deforestación, los investigadores se basaron en una operación de 2025 que permitió identificar a once empresas sospechosas de deforestar 52,000 hectáreas, equivalentes a "unos 73,000 campos de fútbol" de selva amazónica.

Esta vez, identificaron otras 161 empresas y 65 personas que operaban en varios continentes, y Colombia pudo detener a 16 de ellas, precisó Interpol.

La organización también denunció el uso de productos tóxicos para extraer minerales ilegalmente, que tienen "consecuencias devastadoras para las personas y el medio ambiente".

Durante la operación se incautaron cerca de 4.6 toneladas de cianuro y 11 contenedores de mercurio utilizados para extraer oro, localizados en Costa Rica.