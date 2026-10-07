Venta de teléfono robado lleva a las autoridades hasta presunto homicida de músico en Santiago

Juan de Jesús Torres Torres, conocido artísticamente como Ranfis Torres, intérprete de merengue típico ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La venta de uno de los teléfonos celulares sustraídos tras el asesinato del músico, compositor e intérprete de merengue típico Juan de Jesús Torres Torres, conocido como Ranfis Torres, llevó a las autoridades hasta un adolescente de 17 años señalado como presunto responsable del crimen.

Torres fue encontrado muerto hace aproximadamente tres meses en su vivienda, en el municipio de San José de las Matas, provincia Santiago. Desde entonces, los investigadores daban seguimiento a los equipos celulares que fueron sustraídos de la residencia.

De acuerdo con los datos obtenidos durante la investigación, el adolescente habría vendido uno de los teléfonos después de abandonar la comunidad.

Investigación y seguimiento

El aparato dejó registros que fueron analizados por agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim), lo que permitió establecer su trayectoria y determinar que había sido llevado hasta Santo Domingo por el sospechoso.

A partir de ese seguimiento, los investigadores lograron identificar al adolescente, quien, según la pesquisa, permaneció en Santo Domingo durante estos tres meses.

Bienes sustraídos y uso

Además de los teléfonos, el presunto homicida habría sustraído 150 mil pesos en efectivo, dinero que supuestamente utilizó para comprar una pasola y otros objetos.

La investigación también estableció que el adolescente no regresó a San José de las Matas para asistir al velatorio ni al entierro de Torres.

El joven, descendiente de un hijo de crianza de la víctima, era una persona cercana al músico.

Según las informaciones obtenidas, se había criado en el entorno familiar de allegados al músico, por lo que Torres le tenía confianza y le encargaba diligencias y otros trabajos.

Por el crimen del artista, el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago le impuso al menor tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción.