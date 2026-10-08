Continúa este jueves en Santiago la jornada de trabajo de la Cepal

Participantes en el cuadragésimo primer período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que se desarrolla en Santiago de los Caballeros ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) continúa este jueves en Santiago de los Caballeros con las actividades correspondientes a su cuadragésimo primer período de sesiones, encuentro que reúne a representantes de gobiernos, organismos internacionales y especialistas para analizar los principales desafíos económicos y sociales de la región.

Uno de los momentos centrales de la segunda jornada será la presentación del documento "Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica", elaborado por la Comisión de la Cepal sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo para América Latina y el Caribe.

El informe será presentado por la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, copresidenta de la comisión, quien expondrá las principales conclusiones y propuestas formuladas a partir de los cambios que experimenta el escenario internacional.

La actividad contará además con la participación virtual del expresidente de Colombia Iván Duque, también copresidente de ese grupo de trabajo, encargado de estudiar las transformaciones de la economía y la política mundial y sus efectos sobre los países latinoamericanos y caribeños.

La programación contempla igualmente la intervención de autoridades y especialistas invitados, entre ellos el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, y el economista José Antonio Ocampo, quienes abordarán aspectos vinculados con el desarrollo y la realidad internacional.

Diálogo de cancilleres

Otro de los espacios previstos será un diálogo entre cancilleres y altas autoridades de los países participantes, centrado en las propuestas contenidas en el documento sobre geopolítica.

Durante este intercambio serán examinados los desafíos derivados de la nueva configuración internacional, así como las posibilidades de América Latina y el Caribe para aprovechar los cambios globales y fortalecer su posición en áreas como el comercio, la inversión, la cooperación y el desarrollo.

El cuadragésimo primer período de sesiones de la Cepal inició el miércoles en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa, en Santiago de los Caballeros, con la presencia de delegaciones de más de 30 países.