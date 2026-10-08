Ministerio de Defensa dice que investiga cómo llegaron a Haití municiones dominicanas

El Ministerio de Defensa sostuvo que la coincidencia de calibres, marcas o características con material adquirido legalmente por la República Dominicana no demuestra, por sí sola, que existiera una transferencia autorizada por las instituciones militares. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El Ministerio de Defensa afirmó este jueves que todavía no ha podido determinar cómo llegaron a Haití las municiones calibre .50 mencionadas en el informe del Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aunque aseguró que mantiene abiertas las investigaciones para establecer su procedencia y posibles responsabilidades.

En un comunicado, la institución atribuyó las dificultades para reconstruir el recorrido de ese material a su antigua fabricación, al tiempo transcurrido y a los distintos procesos históricos, administrativos e institucionales experimentados por el país. No precisó la fecha de fabricación de las municiones ni ofreció un plazo para concluir las pesquisas.

La aclaración responde a informaciones difundidas en medios de comunicación y redes sociales sobre municiones de origen dominicano encontradas en territorio haitiano.

Dice requiere investigaciones

Defensa sostuvo que la coincidencia de calibres, marcas o características con material adquirido legalmente por la República Dominicana no demuestra, por sí sola, que existiera una transferencia autorizada por las instituciones militares. Añadió que cualquier atribución de responsabilidad requiere las investigaciones correspondientes.

Como ejemplo de las actuaciones contra posibles desvíos, recordó que en diciembre de 2025 miembros del Ejército detuvieron a un segundo teniente de esa institución y a un ciudadano haitiano cuando transportaban irregularmente 1,516 cartuchos de diferentes calibres en una motocicleta.

La detención ocurrió en la sección La Tinaja, provincia San Juan. Según el comunicado, el oficial fue sometido a la justicia y permanece bajo una medida de coerción de prisión preventiva, mientras el proceso continúa ante los tribunales competentes. La institución no identificó a los detenidos ni detalló los cargos presentados.

El ministerio aseguró que ese caso fue comunicado por los canales oficiales correspondientes como parte de la cooperación con los organismos internacionales.

También informó que ha respondido a los requerimientos del Grupo de Expertos mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, suministrando datos sobre adquisición, distribución y control de municiones, así como sobre investigaciones de posibles irregularidades.

De acuerdo con Defensa, el informe de Naciones Unidas reconoce como buena práctica el marcado de las municiones utilizadas por las Fuerzas Armadas dominicanas, un mecanismo que facilita su identificación y la investigación de eventuales desvíos.

La institución afirmó que revisa y fortalece sus procedimientos de registro y control del material bélico. Reiteró, además, que cualquier militar involucrado en actividades ilícitas deberá responder ante las autoridades, independientemente de su rango, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso. No anunció nuevas detenciones ni otras medidas relacionadas con las municiones.

Comunicado del Ministerio de Defensa

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/whatsapp-image-2026-10-08-at-72525-pm-33bc4656.jpeg ()

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/whatsapp-image-2026-10-08-at-72609-pm-ae9cb55a.jpeg (CEDIDA POR DEFENSA)