Autoridades avalaron parque mecánico en Hato Mayor pese a registrar oxidación en sus instalaciones

Vista del asiento desprendido en la Estrella Mecánica instalada en Hato Mayor. ( CEDIDA POR LA DIRECCIÓN REGIONAL SURESTE DE LA P.N. )

Un acta del Ministerio de Interior y Policía registra una inspección al parque mecánico Estévez Ramos Park efectuada el 15 de septiembre de 2026, tres días antes del accidente ocurrido durante las fiestas patronales de Hato Mayor, en el que resultaron heridas dos menores de edad y una adulta, y que posteriormente provocó el fallecimiento de la niña Liangie Ramírez Reyes, de 11 años.

El documento, titulado "Inspección para aprobación de parque" y elaborado por la división de Registro y Control de Parques & Billares, identifica siete atracciones en el establecimiento propiedad de Simón María Estévez Ramos.

Según consta en la solicitud de medida de coerción, la inspección fue completada a las 3:39 p. m. por un inspector cuyo nombre manuscrito figura como Carlos José Alcántara. En el formulario se marcaron como aprobadas las casillas sobre las condiciones de extintores, planta eléctrica, cableado eléctrico, cercas de seguridad, protección para los usuarios, atracciones y la organización y limpieza del parque.

No obstante, en el apartado de observaciones el inspector consignó la siguiente anotación manuscrita: "Creo que el propietario del parque tiene que someterlo a un mantenimiento de pintura porque lo visualice muy oxidado". La casilla de aprobación fue marcada con un cotejo en la opción "Sí".

El expediente judicial incluye también una certificación del Cuerpo de Bomberos de Hato Mayor, con fecha del 15 de septiembre de 2026 y firmada por el coronel intendente general Germán Reyes M., en la cual se establece que la feria cumplía con las medidas de evacuación y prevención contra incendios requeridas para su operación.

De igual modo, consta la autorización emitida por la Alcaldía de Hato Mayor del Rey el 25 de agosto de 2026, firmada por el alcalde Amado de la Cruz Taveras, que otorgó el permiso de uso del suelo y espacio público en la calle Padre Meriño del 8 al 27 de septiembre para la instalación de las atracciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/parque-mecanico-hato-mayor-bb494d7b.png Una de las fotografías del parque mecánico incluidas en el expediente.

Consecuencias del accidente

La fecha de estas actuaciones administrativas antecede en tres días al desprendimiento de una de las sillas del juego mecánico "La Estrellita", registrado la noche del 18 de septiembre.

A causa de la caída, Liangie Ramírez Reyes, de 11 años, sufrió trauma craneal severo y falleció el 26 de septiembre en el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza tras ser intervenida quirúrgicamente. Su hermana, de 13 años, y la joven Lorenny Elizabeth Nolasco Puello, de 21 años, resultaron con heridas y contusiones.

Investigación policial

El expediente incorpora además el Acta de Inspección de Lugares levantada por el Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional con posterioridad al hecho.

En dicho informe, elaborado el 19 de septiembre, los agentes constataron que en la silla desprendida del juego mecánico "el orificio donde va el pasador de seguridad se encontraba roto, y los mismos se encontraban en muy mal estado, oxidados".

Asimismo, constan las declaraciones previas prestadas ante la Fiscalía por los operarios de la atracción, Amando Amador y Melvin José Tejada, quienes explicaron que la revisión cotidiana de la estructura consistía en verificar y apretar las tuercas mediante el uso de una llave de rueda previa a la puesta en marcha de los juegos.

Coerción a propietario Aunque el Ministerio Público pidió tres meses de prisión preventiva contra el propietario del parque de diversión, Simón María Estévez Ramos, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Hato Mayor le impuso garantía económica de un millón de peso, impedimento de salida y presentación periódica.