Maestros rechazan ejecuciones extrajudiciales y piden enfrentar causas de la delincuencia

La Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte (Cmjpd) rechazó las ejecuciones extrajudiciales y el uso abusivo de la fuerza policial que, según afirmó, se han denunciado en el país, al considerar que estas prácticas vulneran la Constitución, las leyes y los derechos fundamentales.

La organización reconoció que la delincuencia constituye una preocupación para la población y que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad ciudadana.

Sin embargo, sostuvo que la lucha contra el crimen no debe convertirse en una autorización para quitar la vida a personas en las calles sin que medie una investigación, un juicio y una sentencia de los tribunales competentes.

Reacción oficial

La corriente magisterial también expresó su respaldo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Manuel María Mercedes, así como a otras instituciones y ciudadanos que denuncian presuntos abusos policiales y defienden el derecho a la vida y al debido proceso.

La entidad consideró necesaria la labor de quienes fiscalizan las actuaciones de los organismos de seguridad y reclaman que estas se desarrollen dentro del marco constitucional.

Asimismo, rechazó cualquier discurso que presente a los defensores de los derechos humanos como aliados de la delincuencia.

La Cmjpd sostuvo que defender los derechos humanos no implica defender a personas acusadas de delitos, sino preservar principios que deben aplicarse a todos, entre ellos el derecho a la vida, la integridad física, la presunción de inocencia y el debido proceso.