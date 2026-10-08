Haití anuncia la incorporación de 15 mil soldados y 12 mil policías en los próximos tres años

Raina Forbin, ministra de Relaciones Exteriores y de Cultos de Haití ( CEDIDA A DIARIO LINRE POR LA CEPAL )

La ministra de Relaciones Exteriores y de Cultos de Haití, Raina Forbin, anunció este jueves que su país incorporará en los próximos tres años unos 15 mil nuevos soldados y 12 mil policías, como parte de una estrategia para fortalecer las instituciones estatales y enfrentar la criminalidad organizada.

Forbin se refirió al tema durante su participación en el cuadragésimo primer período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que se celebra en Santiago de los Caballeros.

La funcionaria haitiana planteó, además, la necesidad de fortalecer la cooperación regional para enfrentar el crimen organizado y promover el desarrollo económico y social de Haití.

La canciller advirtió que la criminalidad organizada representa un desafío que trasciende la seguridad, al afectar también la gobernanza y las posibilidades de desarrollo de su nación.

En ese contexto, hizo un llamado a fortalecer la cooperación regional para combatir las redes criminales y los circuitos financieros que las sostienen.

Forbin sostuvo que la solución a la crisis de seguridad también requiere medidas económicas y sociales que permitan crear oportunidades para los jóvenes y reducir las condiciones de vulnerabilidad que favorecen la expansión de la criminalidad.

Indicó que el Gobierno haitiano reactivó la Comisión Nacional de Desarme y Reinserción y trabaja junto a las Naciones Unidas en la creación de un fondo para la paz en Haití.

Agradeció a los países y organismos que han respaldado los esfuerzos de la Fuerza Multinacional de Apoyo a la Seguridad para contribuir al restablecimiento de la seguridad en su territorio.

Apuesta por inversión y empleo

La canciller señaló que el Gobierno busca cambiar el enfoque tradicional de asistencia hacia un modelo basado en la inversión y la producción.

"Queremos pasar de la ayuda a la inversión, de la asistencia a la producción, de la dependencia a la asociación", expresó.

Reconoció que Haití todavía necesita ayuda internacional, pero consideró que la inversión y la creación de empleos son fundamentales para construir una mayor estabilidad.

En esa línea, destacó programas del Ministerio de Comercio destinados a financiar emprendimientos de jóvenes y pequeñas y medianas empresas, al tiempo que resaltó la capacidad de resistencia del sector privado haitiano, que, según dijo, continúa invirtiendo, produciendo y generando empleos pese a los años de crisis.

También mencionó el Plan Haití 2042, elaborado por el sector privado como una hoja de ruta para orientar una nueva dinámica de desarrollo sostenible.

Forbin afirmó además que existen señales alentadoras en el entorno macroeconómico, entre ellas una reducción de la inflación y la reciente adopción de un nuevo código fiscal para modernizar la economía y fortalecer las capacidades del Estado.

Potencial económico

La funcionaria planteó que Haití pretende aprovechar su potencial mediante el desarrollo de dos polos económicos, ubicados en el norte y el sur del país. En el norte destacó el potencial de la zona franca de Caracol para atraer inversiones y generar empleos, al tiempo que valoró la renovación de la Ley HOPE hasta 2028, que facilita el acceso de productos haitianos al mercado estadounidense.

También resaltó el papel de la diáspora haitiana como un recurso para impulsar el desarrollo nacional.

Forbin indicó que su país avanza paralelamente en la preparación de las condiciones necesarias para la celebración de elecciones.

Sostuvo que la estabilidad y prosperidad de Haití están estrechamente vinculadas con la estabilidad del Caribe, por lo que llamó a adoptar la asociación y el desarrollo sostenible como respuesta a las actuales transformaciones y desafíos de la región.