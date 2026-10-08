Con todo y armas, se entregaron dos acusados de matar a un hombre en Los Mina

José Nicolás Gómez Ortiz (a) “Miller”, de 22 años, y Josué Jiménez (a) “Randy”, de 26, quienes se presentaron voluntariamente ante las autoridades. ( CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL )

Se entregaron a las autoridades este jueves dos hombres señalados como autores de un enfrentamiento a tiros, donde un joven de 20 años murió y resultó herido un hombre de 62, en un hecho ocurrido el pasado lunes 5 de octubre en el sector Los Mina, en el municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo.

Los presuntos autores del homicidio fueron identificados como José Nicolás Gómez (a) “Miller”, de 22 años, y Josué Jiménez (a) “Randy”, de 26, quienes se pusieron en disposición de las autoridades ayer miércoles 7 de octubre.

De acuerdo a una nota de la Policía Nacional, “Miller” y “Randy” eran buscados mediante la orden de arresto RAJ-2026-17031, por su supuesta participación en el incidente de armas de fuego donde falleció Yohan Bladimir Fría Tavárez.

Conforme las investigaciones policiales, Frías Tavárez se desplazaba a bordo de una motocicleta al momento de registrarse el intercambio de disparos, cuando los detenidos sostenían una riña personal y se enfrentaron a tiros alrededor de las 7:05 de la mañana.

La institución señaló que por el enfrentamiento también resultó herido Celso Paredes Pérez, de 62 años, quien se encontraba transitando por el lugar.

Entregaron dos pistolas

En la escena fueron colectados 17 casquillos calibre 9 milímetros, mientras que el levantamiento de cámaras de seguridad permitió a los investigadores visualizar el momento del enfrentamiento y establecer la participación de los dos requeridos.

Durante sus respectivas entregas voluntarias, José Nicolás Gómez Ortiz entregó una pistola Smith & Wesson, calibre 9 mm, serie NHL4712, con su cargador sin cápsulas, mientras que Josué Jiménez entregó otra pistola calibre 9 mm, marca no legible, serie C397003, también con su cargador sin cápsulas, de acuerdo a la Policía.

Ambos permanecen bajo control de las autoridades para los fines legales correspondientes.





https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/whatsapp-image-2026-10-08-at-43806-pm-9084a5f8.jpeg Infografía de la investigación policial (CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL)