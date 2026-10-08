Director del Intrant ordena investigar denuncias de la CNTT sobre combustibles y autobuses

Juan Manuel Méndez, director del Intrant, junto a Juan Marte, presidente de la CNTT, y otros integrantes del gremio de transporte. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Juan Manuel Méndez, informó que ordenó investigar las denuncias formuladas por la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT) sobre el manejo de combustibles y la situación de autobuses destinados a los corredores de Santiago.

Méndez explicó que los señalamientos realizados por la organización han sido recibidos por escrito y que la institución ha hecho los requerimientos correspondientes para determinar qué ocurrió en cada caso.

"Lo que hemos hecho es escribir y esperar la respuesta", afirmó el funcionario.

El director del Intrant indicó que las denuncias deben ser investigadas antes de emitir conclusiones y aseguró que las respuestas serán ofrecidas una vez concluyan las indagatorias.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una visita a la CNTT en Santiago, encabezada por su presidente, Juan Marte, con quien Méndez manifestó su intención de mantener un diálogo directo con las organizaciones del transporte.

Méndez sostuvo que el Intrant debe ser considerado como "la casa" de los conductores y transportistas, por lo que planteó fortalecer la comunicación con las confederaciones y sindicatos.

Durante el encuentro propuso que la CNTT designe un representante permanente ante el Intrant para dar seguimiento a los acuerdos y a los trámites que realizan los transportistas.

Auditoría a gestiones anteriores El funcionario también reveló que, al asumir el cargo, solicitó una auditoría de las gestiones realizadas por anteriores administraciones, incluyendo los programas ejecutados por el organismo.

Reacciones de la CNTT

Por su parte, Juan Marte manifestó que espera que el nuevo director del Intrant investigue las situaciones denunciadas y dé apertura al diálogo con la dirigencia de la CNTT.

Marte señaló que la organización, que agrupa a decenas de instituciones vinculadas al transporte, espera que Méndez conozca directamente sus planteamientos y los problemas que enfrenta el sector.

Entre los temas que pidió revisar, citó que dos corredores de transporte de Santiago, aprobados y certificados hace cuatro años, todavía no están operando.

También solicitó indagar el paradero del gasoil que el gobierno destina cada mes a la organización que dirige, pero que no es retirado por "falta de transparencia" en el manejo del programa.

Aclaró que la CNTT no se opone a recibir el beneficio, sino que reclama mecanismos que permitan verificar su entrega.

Sostuvo que los reclamos no están dirigidos contra la actual gestión del Intrant, debido a que Méndez apenas comienza sus funciones.

Aseguró que la CNTT está dispuesta a colaborar con las autoridades y pidió que las decisiones sobre el transporte se adopten bajo criterios de legalidad, transparencia y equidad.