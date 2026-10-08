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VIDEO | Lluvias inundan varios sectores en Villa Vásquez, provincia Montecristi

El agua penetró en viviendas, anegó calles y afectó vehículos

La Defensa Civil no ha informado sobre familias desplazadas

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook

Las lluvias registradas la tarde y noche de este jueves provocaron inundaciones en varios sectores de Villa Vásquez, en Montecristi, donde el agua penetró en viviendas, anegó calles y afectó vehículos. 

La Defensa Civil no ha informado sobre familias desplazadas.

Zonas afectadas

Entre las zonas más afectadas figuran La Capilla, La Colonia, La Gallera y La Trinchera, identificadas por residentes como algunas de las áreas más vulnerables del municipio.

También reportaron inundaciones en barrio Nuevo, conocido como barrio Hipólito.

RELACIONADAS

Daños en infraestructura

La calle Federico de Jesús García, una de las principales vías de la localidad, resultó gravemente afectada por la acumulación de agua, según los testimonios ofrecidos desde la zona.

Las inundaciones también alcanzaron numerosas viviendas y dejaron vehículos atrapados en las aguas.

Respuesta oficial

Hasta el momento, la Defensa Civil no ha informado sobre familias desplazadas a causa de las inundaciones.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.