Investigan en Santiago una presunta extorsión contra el merenguero Julián Oro Duro, a quien estarían exigiendo dinero para dejar de señalarlo por la muerte de su esposa, Zeneida Socorro Castillo, durante un asalto a la residencia de ambos.

La información fue ofrecida por el abogado Cándido Simón, representante legal del artista, quien explicó que se encuentra en Santiago para coordinar las investigaciones junto al abogado Víctor Báez, con el propósito de identificar a las personas que estarían difundiendo las acusaciones y, al mismo tiempo, exigiendo dinero para detenerlas o reducir su intensidad.

Según Simón, la suma exigida asciende a tres millones de pesos.

Indicó que los mensajes recibidos plantean que, si se realiza el pago, cambiaría el tono de las publicaciones y señalamientos que atribuyen a Julián Oro Duro responsabilidad en la muerte de su esposa, así como en el ataque que sufrió el propio artista.

"Esto sería difamación extorsiva. Esto es extorsión", afirmó el abogado, quien aseguró que se encuentran recopilando evidencias para establecer quiénes están detrás de esas acciones

Investigación y evidencias

Simón dijo que también investigan si las personas que estarían realizando las exigencias tienen algún vínculo con medios de comunicación. Sin embargo, dijo que todavía no puede confirmar el origen de los mensajes ni identificar públicamente a sus responsables.

El abogado indicó que una de las personas señaladas en las investigaciones residiría en Estados Unidos y que ya han obtenido información que permitiría establecer su identidad.

Advirtió que, de comprobarse la presunta extorsión, recurrirán a los mecanismos legales correspondientes, incluso contra quienes se encuentren fuera del país.

Rechazó que el caso y el dolor de la familia sean utilizados para obtener dinero mediante publicaciones en redes sociales.

Advierte a quienes dicen tener información

Simón también hizo un llamado a las personas que públicamente aseguran conocer detalles sobre el caso y que vinculan al artista con la muerte de su esposa.

El abogado sostuvo que esas personas podrían ser requeridas como testigos para que expliquen ante las autoridades de dónde obtuvieron las informaciones que han divulgado.

"Si ustedes saben cómo pasó todo y dicen que Julián participó y que fue quien la mandó a matar, entonces, por favor, aporten el nombre y la dirección para ponerlos como testigos" Cándido Simón Abogado de Julián Oro Duro “

Indicó que quienes tengan información relevante deben entregarla a las autoridades para que pueda ser verificada dentro de la investigación.

Simón insistió en que su interés es que los hechos sean esclarecidos y que cualquier persona que resulte responsable sea procesada.

El hecho

Conforme a las informaciones ofrecidas por la Policía Nacional, el ataque ocurrió el domingo 20 de septiembre de 2026, cuando dos hombres ingresaron a la residencia del merenguero Julián Oro Duro, ubicada en el sector Brisa Oriental VI, en Santo Domingo Este, aprovechando la confianza que existía con la familia.

Según las investigaciones preliminares, Zeneida Socorro Castillo, esposa del artista, recibió a los hombres e incluso les preparó alimentos y bebidas antes de ser ultimada a golpes y heridas de arma blanca.

La Policía Nacional indicó que los presuntos agresores permanecieron en la vivienda durante varias horas, a la espera de la llegada del merenguero, quien regresó alrededor de la 1:00 de la madrugada del lunes 21 de septiembre y fue atacado físicamente, resultando herido.

Las autoridades señalaron que el caso se investiga como un hecho violento en el que también fueron sustraídos dinero en efectivo, prendas y otras pertenencias. La investigación fue desarrollada en coordinación con el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias del crimen y establecer las responsabilidades individuales de los implicados.