El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, encabezará este jueves una rueda de prensa en el Palacio Nacional, donde ofrecerá informaciones de interés nacional.

El Gobierno indicó que ofrecerán un informe sobre las obras realizadas con el dinero recaudado por el combate a la corrupción.

La actividad está pautada para las 2:00 de la tarde en el Salón Verde de la casa de Gobierno.