Solicitan 18 meses de prisión contra hombre que se entregó a la PN por el crimen de la niña Yosnely

El símbolo de la justicia, junto a las banderas de la República Dominicana y del Poder Judicial. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra el hombre señalado como responsable de la muerte de Yosnely Álvarez, de 13 años, cuyo cuerpo fue localizado en las aguas del río Yaque del Norte, tres días después de que presuntamente fuera atacada en una zona rural en Navarrete, Santiago.

El imputado es Edwin Reinaldo Rodríguez Cruz, de 29 años, contra quien el órgano acusador presentó la solicitud de medida de coerción ante la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago.

Acusaciones contra imputado

El caso también involucra a una adolescente de 14 años, quien sobrevivió al ataque y, de acuerdo con el Ministerio Público, habría sido víctima de violación sexual y amenazas de muerte.

Rodríguez Cruz es acusado de feminicidio, violación sexual agravada en perjuicio de ambas adolescentes, amenaza de muerte contra la sobreviviente, uso de arma blanca, tortura y barbarie.

De acuerdo con las informaciones preliminares, Yosnely habría resultado herida con un arma blanca y posteriormente cayó al río Yaque del Norte, en circunstancias que son investigadas por las autoridades.

Declaraciones del imputado

En un video, el imputado reconoce que estuvo con las dos adolescentes y que las atacó con un cuchillo. También sostiene que Yosnely se lanzó al afluente en un intento por escapar.

La Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago está pendiente de fijar la audiencia para conocer la solicitud de 18 meses de prisión preventiva presentada por el órgano acusador.

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