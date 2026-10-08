Octubre arranca con al menos siete muertos en intercambios de disparos

Agentes de la Policía levantan la escena en un caso de supuesto intercambio de disparos. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Octubre empieza con al menos siete hombres muertos en supuestos enfrentamientos con agentes policiales, prolongando la racha de septiembre, que cerró con 55 fallecidos, la cifra más alta registrada este año por la Policía Nacional.

Los decesos ocurrieron en localidades de Barahona, San Pedro de Macorís, Santo Domingo Este, San Cristóbal y San Francisco de Macorís, durante operativos de búsqueda y captura encabezados en su mayoría por uniformados de la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

Según los informes preliminares del cuerpo del orden, los fallecidos eran buscados por homicidio, robo a mano armada y despojo de motocicletas, entre otros delitos. En casi todos los casos, los partes policiales repiten el mismo relato de los individuos que disparan al notar la presencia de los agentes, y estos 'repelieron la agresión'.

Tres muertes en un día

La primera semana de octubre muestra más casos que el inicio de septiembre, que al día 4 apenas registraba una muerte en intervenciones policiales. Sin embargo, el ritmo de ese mes se aceleró en los días siguientes: al 11 ya sumaba 12 casos, casi el doble de lo que acumula octubre hasta ahora.

El primer suceso ocurrió el jueves 1 de octubre, en Tamayo, Barahona, donde murió Adolfo María Bello Heredia, alias "Jhonathan", de 39 años, a quien la Policía perseguía por la muerte de un hombre en Hato Mayor el pasado agosto y por varios robos.

Según el reporte, el hombre sacó un revólver al ver a los agentes y fue herido, por lo que fue trasladado en un centro de salud, y murió mientras recibía atención médica.

Ese mismo día, en el sector El Brisal de San Pedro de Macorís, cayó Samuel Antonio Brook de los Santos, alias "Bombita", de 22 años, señalado por la institución con una cadena de asaltos recientes en los que despojaba a sus víctimas de motores, celulares y dinero.

De acuerdo con los agentes, el joven intentó escapar por la parte trasera de la casa donde se escondía mientras disparaba. Resultó herido y fue trasladado al Hospital Regional Docente Dr. Antonio Musa, donde falleció.

A esto se sumó la muerte de un hombre conocido como "Bobo", señalado por residentes y fuentes de la zona como presunto responsable de varios robos y atracos en el sector Aguas Locas, kilómetro 15 de la autopista Las Américas.

El sábado, la lista sumó dos nombres más. En Villa Duarte, Santo Domingo Este, murió Juan Carlos Ventura García, de 39 años, sobre quien la Policía dijo que pesaban dos órdenes de arresto por robo. Horas después, en Canastica, San Cristóbal, cayó Edgar Yomerbi Pinales, alias "el Jefe", de 26 años.

Las autoridades identificaron a Pinales como líder de una banda que robaba motocicletas a mano armada en la autopista 6 de Noviembre.

"Fernandito" y "La Changa"

A estos casos se agrega el de Fernando Arturo Tavárez Muñoz, alias "Fernandito", quien, según la Policía, abrió fuego contra los agentes durante un operativo en el sector La Tierra Prometida, en Tamboril, Santiago.

El más reciente ocurrió el pasado martes 6 de octubre en San Francisco de Macorís, donde murió Yunior Alfonso Tineo, alias "la Changa". Su muerte llegó días después de que circulara un video en el que habría hablado de supuestas actividades delictivas.

Septiembre sangriento Estas muertes se producen tras un septiembre que se convirtió en el mes más letal del año en intervenciones policiales. De acuerdo con la propia Policía, 55 personas murieron ese mes en presuntos intercambios de disparos, casi la mitad de los 125 homicidios registrados en el país.