Aunque hay avances, EE. UU. dice que RD todavía no cumple estándares para erradicar la trata

RD se mantiene en nivel 2 en informe de EE. UU. sobre trata de personas. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Estados Unidos mantuvo a República Dominicana en el Nivel 2 de su informe sobre trata de personas 2026, al considerar que, aunque "realiza esfuerzos significativos", todavía no cumple plenamente con los estándares mínimos para erradicar este delito.

El período evaluado por el Departamento de Estado abarca principalmente el año calendario 2025 e incluye acciones legislativas y operativas recientes aprobadas o ejecutadas hasta enero de 2026. El informe en general abarca a 187 naciones.

Entre los principales avances reconocidos por Washington al país se destacan la reforma legislativa a la Ley 137-03 promulgada en julio de 2025 , la cual incrementó las penas de prisión de 15 a 20 años hasta 20 a 25 años (y de 25 a 30 años en casos que involucran a niños o personas con discapacidad).

También la eliminación de la prescripción del delit, la inclusión de la «comisión por omisión» para sancionar a funcionarios negligentes y una mayor asistencia a víctimas.

A pesar de estos logros, el informe subraya severas deficiencias: las autoridades centraron casi la totalidad de sus recursos en la trata sexual en zonas urbanas, dejando desatendida la investigación del trabajo forzoso en áreas rurales y sectores clave como la agricultura y la construcción.

Indica también que el Gobierno reportó haber investigado 94 casos de trata (85 por trata sexual, ocho por trabajo forzoso y uno por una forma no especificada de trata) en 2025, 135 menos en comparación con las 229 de 2024.

"Los esfuerzos para investigar casos de trata laboral e identificar a las víctimas de trata laboral siguieron siendo insuficientes, incluso en sectores con riesgos conocidos de trabajo forzoso. El Gobierno investigó menos casos de trata e identificó menos víctimas de trabajo forzoso", indica el informe de los EE. UU.

Protección a víctimas: avances en rescate e indemnizaciones

El reporte estadounidense dice que el Estado logró identificar y derivar a un mayor número de personas afectadas hacia centros de asistencia, aunque persisten vacíos de atención especializada:

Se identificaron 139 víctimas (138 de trata sexual y una de trabajo forzoso). De estas, 114 fueron mujeres adultas, 19 niñas, 5 niños y una mujer en trabajo forzoso.

De estas 108 eran extranjeras (106 colombianas, una haitiana y una china), 30 dominicanas explotadas en el país y una dominicana rescatada en Nigeria.

Las 139 víctimas fueron remitidas a servicios estatales o de ONG, un incremento drástico frente a las 37 de 2024.

Los tribunales ordenaron a siete condenados el pago de 21,770,000 pesos (349,039 dólares) en restitución a cuatro víctimas, aunque los pagos permanecen frenados por apelaciones pendientes.

Dentro de las deficiencias detectadas se encuentran la ausencia de refugios o servicios especializados para hombres víctimas de trata, restricciones de movilidad no supervisada para mujeres en albergues y falta de garantías legales para evitar sancionar a víctimas extranjeras por actos ilícitos cometidos como consecuencia directa de su explotación.

Perfil de la trata en República Dominicana

El informe explica la dinámica del delito en territorio nacional:

Trata sexual: las mujeres colombianas constituyen la principal nacionalidad entre las víctimas extranjeras, engañadas con falsas ofertas laborales y despojadas de sus pasaportes bajo esquemas de deudas ficticias. Agrega que los traficantes reclutan a adolescentes en calles, playas y mediante redes sociales o la dark web.

Turismo sexual infantil: el país continúa siendo destino para agresores extranjeros provenientes principalmente de Norteamérica y Europa.

Explotación laboral: según el informe, afecta más a niños haitianos y menores en situación de calle, utilizados "para mendicidad organizada, trabajo doméstico, agricultura, construcción, robos y tráfico de drogas".

Prevención y trabajo infantil

En el ámbito preventivo, el documento señala una leve reducción en la intensidad de las acciones:

Se mantuvo la aplicación del Plan de Acción Nacional 2025-2028 y la operación de líneas directas de denuncia.

El informe agrega que los inspectores de trabajo mantuvieron su enfoque en el trabajo infantil "por ser más fácil de detectar, descuidando la identificación sistemática del trabajo forzoso en adultos".

De acuerdo al reporte preocupa la lenta expansión del programa piloto diseñado para dotar de contratos numerados a trabajadores migrantes, lo que mantiene a "miles de trabajadores desprovistos de documentos en situación de vulnerabilidad extrema".

Respuesta del Gobierno dominicano

El Gobierno reaccionó este jueves al informe, destacando los avances legislativos, judiciales y de protección a las víctimas en la lucha contra la trata de personas.

Entre ellos mencionó la modificación de la Ley 137-03 para endurecer las sanciones, la aprobación del Plan Nacional de Acción 2025-2028 y el fortalecimiento de las investigaciones y los procesos judiciales contra presuntos responsables, incluidos funcionarios.

También resaltó las inspecciones laborales en sectores vulnerables, la formalización de trabajadores migrantes mediante contratos y la asistencia médica, psicológica y legal a las víctimas.

"El Ministerio de Trabajo incrementó de forma notable las supervisiones en sectores vulnerables como la agricultura, la construcción y la industria azucarera, alcanzando las 1,050 inspecciones", dijo el Gobierno en una nota de prensa, en la que resaltó que esas intervenciones permitieron suspender las actividades de 11 empresas tras detectar indicios de trabajo forzoso.

Agregó que de forma De forma complementaria, el programa piloto de registro migratorio logró formalizar a más de 7,400 trabajadores mediante contratos de trabajo, una medida clave para reducir su vulnerabilidad y garantizar su libertad de movimiento.

Nivel 2 República Dominicana avanzó al Nivel 2 en el informe de 2025, categoría que mantiene en 2026. Para alcanzar este nivel, Estados Unidos dijo en la ocasión, que el país demostró "un aumento general" en comparación con el periodo anterior (2024), lo que motivó su ascenso.