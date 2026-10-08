Secretario general de la OEA advierte que una nueva visión de las Américas no será posible sin unidad

Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ( CEDIDA A DIARIO LIBRE POR LA CEPAL/ECLAC )

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, advirtió que cualquier esfuerzo por construir una nueva visión para las Américas fracasará si los países de la región no fortalecen la unidad, el diálogo y la integración.

Ramdin sostuvo que el informe presentado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sobre las transformaciones que enfrenta la región debe trascender el debate académico y convertirse en acciones concretas y políticas públicas.

Durante su intervención en el cuadragésimo primer período de sesiones de la Cepal, que se desarrolla en Santiago de los Caballeros, Ramdin planteó que las conclusiones del documento deben llegar a los gobiernos, parlamentos, medios de comunicación y demás sectores de la sociedad.

"Cualquier visión para las Américas no va a triunfar sin la unidad", afirmó el secretario general de la OEA, al señalar que el hemisferio todavía enfrenta dificultades para conocerse, comprender sus distintas realidades y aprovechar plenamente sus posibilidades de integración.

Fortalecer la integración

El funcionario del organismo internacional llamó a fortalecer la conectividad entre los países mediante mayores vínculos digitales y mejores conexiones aéreas, marítimas y terrestres, además de promover el turismo y los intercambios estudiantiles y culturales.

A su juicio, estos mecanismos permitirían generar mayor confianza entre las naciones y contribuirían a construir una identidad común de las Américas.

Ramdin señaló que una futura agenda regional debe responder a las necesidades de la población y no únicamente a las prioridades políticas.

En ese sentido, indicó que los ciudadanos aspiran principalmente a vivir en paz, tener empleos, acceso a salud y educación de calidad y mejores oportunidades para sus familias.

Agenda regional y cooperación

También destacó la necesidad de modificar la manera en que los países de la región se relacionan entre sí y con el resto del mundo, al considerar insuficientes los niveles actuales de comercio e inversión intrarregional.

El secretario general de la OEA abogó, además, por una mayor coordinación entre las instituciones que integran el sistema interamericano, entre ellas el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otros organismos regionales.

Consideró que esa articulación es necesaria para construir una agenda común y aprovechar las oportunidades que ofrecen los cambios económicos y geopolíticos que atraviesa el mundo.

Sostuvo que los organismos regionales deben demostrar con resultados los beneficios que generan para sus Estados miembros.

También resaltó el papel que puede desempeñar el sector privado en la protección de la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

El cuadragésimo primer período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe reúne en Santiago de los Caballeros a representantes de más de 30 países durante tres días, en una jornada que inició el miércoles 7 de octubre.