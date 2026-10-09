Canciller dice que la ONU no ha determinado cuándo ni cómo llegaron municiones dominicanas a Haití

Víctor -Ito- Bisonó, ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Víctor "Ito" Bisonó, aseguró este viernes que el informe de las Naciones Unidas sobre las municiones identificadas en Haití no establece con precisión cuándo ni cómo llegaron al territorio haitiano.

El funcionario explicó que las municiones de calibre .50 a las que hace referencia el documento datan de hace más de 50 años y se remontan a la época de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Bisonó ofreció estas declaraciones durante una conversación con periodistas en Santiago de los Caballeros, en el marco del 41.º período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Colaboración en las investigaciones

El canciller sostuvo que el informe reconoce la colaboración del Estado dominicano y el respaldo del Ejército y la Policía Nacional en las investigaciones sobre el desvío de municiones.

Asimismo, recordó que en el país se han investigado casos de extracción irregular de ese material, incluido uno que involucró a un oficial del Ejército que fue arrestado.

Bisonó recomendó leer el informe completo para comprender los señalamientos y las referencias sobre la procedencia de las municiones y las actuaciones de las autoridades dominicanas.