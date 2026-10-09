El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) informó este viernes que ha capacitado a más de 200 proveedores de alimentos desde el inicio del presente año escolar, como parte de un programa de formación y acompañamiento técnico que abarca a sus 2,244 suplidores.

La iniciativa busca mejorar la calidad de los alimentos que reciben los estudiantes del sistema público mediante capacitaciones, asistencia técnica y supervisión a los proveedores del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Según la institución, las orientaciones abarcan las distintas etapas de elaboración de los alimentos, desde la selección y el manejo de las materias primas hasta su preparación, empaque, conservación y entrega en los centros educativos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/whatsapp-image-2026-10-09-at-93720-am-e1a62248.jpeg Proveedores de alimentos escolares tomando un taller impartido por Inabie. (CEDIDA POR INABIE.)

El director ejecutivo del Inabie, Adolfo Pérez, explicó que el propósito es fortalecer las capacidades de los suplidores para garantizar que los productos cumplan con los estándares nutricionales, de calidad e inocuidad establecidos por la entidad.

Supervisión a cocinas y panaderías

El acompañamiento técnico incluye orientaciones sobre la preparación del almuerzo escolar y la elaboración de productos sólidos del desayuno, como pan, galletas y muffins.

En el caso de los almuerzos, el Inabie da seguimiento a los proveedores y a los centros educativos que preparan directamente los alimentos, con énfasis en las recetas, las porciones, la composición nutricional y las condiciones de elaboración.

Para los productos de panificación, las capacitaciones abordan el cumplimiento de las fichas técnicas, el control del peso, la uniformidad, el empaque, la conservación y las condiciones de entrega.

El proceso también contempla visitas de supervisión a cocinas y panaderías para orientar sobre las buenas prácticas de manufactura, el almacenamiento de materias primas, el control de plagas, el funcionamiento de los equipos y los parámetros de producción.

El INABIE indicó que estas jornadas son impartidas por su Departamento de Nutrición, responsable de elaborar los menús, los recetarios y las fichas técnicas de los productos alimenticios.

Extensión del programa de capacitación

La institución busca extender estas acciones de formación y acompañamiento a sus 2,244 proveedores de las diferentes modalidades de alimentación escolar, así como fortalecer las competencias de los técnicos distritales y de salud que participan en el proceso.

El programa abarca los alimentos que se distribuyen en los 7,100 centros educativos públicos del país