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La Cepal debate sus últimas propuestas en el cierre de sesiones en Santiago

Delegados de más de 30 países participan en el encuentro iniciado el pasado miércoles

  • Edward Fernández - Twitter
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La Cepal debate sus últimas propuestas en el cierre de sesiones en Santiago
Representantes de las distintas delegaciones participan en la jornada de trabajo de la 41.ª sesión de la Cepal, celebrada en Santiago de los Caballeros (CEDIDA A DIARIO LIBRE POR LA CEPAL)

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) desarrolla este viernes su tercera y última jornada de trabajo en Santiago de los Caballeros, con debates sobre política macroeconómica, fiscalidad, cooperación regional y desarrollo sostenible.

La agenda del encuentro incluye la mesa de discusión "Macroeconomía para el desarrollo y fiscalidad sana y fuerte", en la que participarán especialistas y representantes de organismos internacionales y gobiernos de la región.

El panel será moderado por Peter A. Prazmowski, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad de la República Dominicana, y contará con las intervenciones de José Antonio Ocampo, profesor emérito de la Universidad de Columbia, y Martín Francos Rodríguez, viceministro de Planificación e Inversión Pública del Ministerio de Hacienda y Economía dominicano.

También participarán Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Uruguay; Guillermo Díaz, economista sénior de la CAF, y Oscar Valencia, asesor económico regional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

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Informes y avances

Durante la jornada se presentará un informe sobre las actividades de los órganos subsidiarios de la Cepal y los resultados de otras reuniones intergubernamentales celebradas desde el cuadragésimo período de sesiones del organismo.

En este segmento se expondrán los avances de los espacios regionales vinculados con las estadísticas, la cooperación Sur-Sur, la transformación digital, la planificación económica, el desarrollo social, la población, los asuntos ambientales y la igualdad de género.

  • Asimismo, se presentarán el informe de actividades del sistema de la Cepal correspondiente a 2025 y el proyecto de programa de trabajo para 2028.

La jornada concluirá con la consideración y aprobación de las resoluciones del cuadragésimo primer período de sesiones y el acto de clausura, a cargo de Víctor "Ito" Bisonó, ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, y José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.