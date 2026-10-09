Cepal concluye en Santiago su período de sesiones con llamado a impulsar el desarrollo regional

El secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, pronuncia las palabras de clausura del 41.º período de sesiones del organismo, celebrado en Santiago de los Caballeros ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) concluyó este viernes su cuadragésimo primer período de sesiones con un llamado a fortalecer la cooperación entre los países, aprovechar las capacidades productivas de la región y articular respuestas conjuntas ante los cambios en el escenario internacional.

Durante la ceremonia de clausura, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Víctor "Ito" Bisonó, y el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, las autoridades destacaron la necesidad de traducir los debates y acuerdos del encuentro en políticas públicas e iniciativas concretas que contribuyan al desarrollo sostenible.

Salazar-Xirinachs sostuvo que América Latina y el Caribe deben fortalecer sus instituciones, diversificar sus alianzas y mejorar la coordinación entre los países para enfrentar los desafíos de la geopolítica, la globalización, la integración regional, la transformación digital y la estabilidad macroeconómica.

Señaló que, aunque existe consenso sobre los principales problemas que afectan a la región, el desafío consiste en definir respuestas efectivas, acompañadas de voluntad política y mecanismos de cooperación que permitan obtener resultados para la población.

El secretario ejecutivo también resaltó la importancia de aprovechar los recursos naturales, la biodiversidad, el conocimiento y el capital humano para impulsar el crecimiento económico y hacer frente a problemas como la pobreza, la desigualdad y el cambio climático.

Integración y transformación digital

Durante el acto de clausura, Bisonó afirmó que América Latina y el Caribe cuentan con las condiciones para avanzar hacia economías más dinámicas, inclusivas y sostenibles, pero necesitan profundizar la integración regional y fortalecer sus vínculos comerciales.

En ese sentido, consideró prioritario facilitar el comercio, mejorar la conectividad física y digital, atraer inversiones y desarrollar cadenas regionales de valor que permitan aprovechar las capacidades de los países.

El canciller también destacó el potencial de la transformación digital y la inteligencia artificial para elevar la productividad, ampliar las oportunidades y reducir las brechas entre las naciones y sus comunidades.

Agregó que las conclusiones del encuentro deben servir de base para impulsar proyectos de cooperación y alianzas que respondan a las necesidades de los ciudadanos.

Bisonó agradeció a la Cepal, a su secretario ejecutivo, a los copresidentes de la Comisión sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo, Michelle Bachelet e Iván Duque, así como a los panelistas, expertos y delegaciones que participaron en las jornadas.

También reconoció la labor de Perú durante su gestión al frente de la presidencia del organismo.

Por su parte, Salazar-Xirinachs agradeció al presidente dominicano, Luis Abinader, y a las demás autoridades por su compromiso, disposición y hospitalidad durante la celebración del encuentro en el país.

República Dominicana asume la presidencia

Como resultado del período de sesiones, la República Dominicana asumió la presidencia de la Cepal para el período 2026-2028, bajo el liderazgo del canciller Víctor "Ito" Bisonó, con el compromiso de promover el diálogo regional y las iniciativas orientadas al desarrollo sostenible.

La plenaria también confirmó la integración de la mesa directiva para ese período, presidida por la República Dominicana y con Antigua y Barbuda, Panamá y Uruguay como integrantes.

Resoluciones y próximos compromisos

El encuentro concluyó con la aprobación de siete resoluciones, entre ellas la denominada Resolución de Santiago de los Caballeros, mediante la cual los Estados miembros tomaron nota de los documentos "Gestión de las transformaciones en una era de rupturas" y "Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica", presentados y analizados durante las jornadas.

La resolución encarga a la Secretaría Ejecutiva de la Cepal realizar estudios y formular propuestas de políticas públicas, en colaboración con los gobiernos que lo soliciten, para fortalecer las capacidades nacionales y contribuir al desarrollo sostenible.

Como parte de los compromisos posteriores a la reunión, se anunció la celebración, en abril de 2027, del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, en el que se examinarán los avances en la implementación de la Agenda 2030.

Asimismo, Panamá ofreció acoger el cuadragésimo segundo período de sesiones de la Cepal, previsto para 2028.

Encuentro regional

El cuadragésimo primer período de sesiones se desarrolló durante tres días en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, en Santiago de los Caballeros, con la participación de representantes de gobiernos y organismos internacionales de América Latina y el Caribe.

Entre los asistentes figuraron el presidente dominicano, Luis Abinader, y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin.

También participaron los exmandatarios de Chile y Colombia, Michelle Bachelet e Iván Duque, respectivamente, quienes intervinieron en las discusiones sobre los desafíos de la geopolítica, la globalización y el desarrollo regional.