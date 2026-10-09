Cepal llama a la unidad regional y a aprovechar los recursos de América Latina

José Antonio Ocampo, Albert Ramdin, José Manuel Salazar, Víctor -Ito-Bisonó, Michelle Bachelet y Luis Yáñez durante una de las sesiones de la Cepal en Santiago de los Caballeros. ( CEDIDA POR LA CEPAL )

La necesidad de fortalecer la unidad de América Latina y el Caribe, aprovechar sus recursos estratégicos y construir una posición propia frente a las transformaciones del orden internacional centró este jueves el segundo día de trabajo del cuadragésimo primer período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que se desarrolla en Santiago de los Caballeros.

Durante la jornada, representantes de organismos internacionales, cancilleres y exmandatarios coincidieron en que la región debe responder de manera coordinada a los cambios geopolíticos, impulsar el comercio entre sus países y convertir sus ventajas naturales, productivas y humanas en oportunidades de desarrollo económico y social.

La presentación del informe Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica sirvió como eje de las discusiones, en las que también se abordaron los desafíos de la transformación digital, la inteligencia artificial, la seguridad, la inversión y la integración económica.

La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet advirtió sobre ocho rupturas que están transformando el escenario mundial, entre ellas la reconfiguración de la globalización, el debilitamiento del multilateralismo, la competencia entre las grandes potencias, el deterioro de las instituciones democráticas, la desinformación, el retroceso de los derechos de las mujeres y la pérdida de consenso internacional frente al cambio climático.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/michelle-bachelet-cepal-rd-efe-1dc86012.jpg La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. (EFE)

Al presentar las conclusiones del informe, Bachelet afirmó que el mundo ha experimentado una transformación profunda y acelerada desde que la Cepal convocó, a finales de 2024, a la comisión encargada de analizar la relación entre geopolítica, globalización y desarrollo en América Latina y el Caribe.

La exmandataria sostuvo que los cambios internacionales también representan oportunidades para los países de la región, debido a la importancia creciente de sus recursos naturales, fuentes de energía, producción de alimentos, biodiversidad y reservas de minerales críticos. Indicó que América Latina y el Caribe disponen, además, de capacidades productivas, financieras y humanas, industrias, empresas emergentes, tecnologías y bancos de desarrollo que pueden contribuir a mejorar su posición frente a las principales economías del mundo.

Bachelet explicó que el documento no se limita a describir los problemas que enfrenta la región, sino que propone alternativas para aumentar sus capacidades, fortalecer la cooperación y lograr una mayor incidencia sobre su futuro.

"Más allá de las recomendaciones prácticas, aquí hay una propuesta más sencilla y radical, que es la esperanza" Michelle Bachelet expresidenta de Chile “

En la misma línea, el expresidente colombiano Iván Duque planteó que América Latina debe construir una visión geopolítica propia, sin depender de alineamientos rígidos entre las grandes potencias.

A su juicio, el informe de la Cepal debe servir como una hoja de ruta para que las naciones latinoamericanas y caribeñas, pese a sus diferencias políticas e ideológicas, puedan establecer prioridades comunes en materia de desarrollo, seguridad, comercio e inversión.

El exmandatario también llamó a transformar la estructura productiva regional para evitar que los países continúen dependiendo de la exportación de materias primas y de la importación de bienes tecnológicos.

En ese sentido, propuso avanzar en el procesamiento de minerales críticos, el desarrollo de infraestructura energética y tecnológica y la instalación de centros de datos, además de aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial.

Duque advirtió que la región mantiene desafíos relacionados con la inseguridad, la informalidad, la pobreza, las desigualdades territoriales y el rezago tecnológico. Para enfrentarlos, defendió el fortalecimiento de las instituciones, la separación de poderes, el respeto a las constituciones y el imperio de la ley.

Advertencia de la OEA

Por su parte, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, advirtió que cualquier intento de construir una nueva visión para las Américas fracasará si los países no fortalecen la unidad, el diálogo y la integración.

Ramdin consideró que las conclusiones del informe de la Cepal deben trascender el ámbito académico y traducirse en políticas públicas y acciones concretas que involucren a los gobiernos, parlamentos, medios de comunicación y distintos sectores de la sociedad.

"Cualquier visión para las Américas no va a triunfar sin la unidad", afirmó.

El funcionario señaló que el hemisferio necesita mejorar la conectividad entre sus países mediante mayores vínculos digitales y mejores conexiones aéreas, marítimas y terrestres. También planteó promover el turismo y los intercambios estudiantiles y culturales como mecanismos para generar confianza y acercar a las sociedades.

Ramdin sostuvo que las prioridades regionales deben responder a las necesidades de la población, que demanda condiciones de paz, empleos, servicios de salud, educación de calidad y mejores oportunidades para sus familias.

También llamó a incrementar los niveles de comercio e inversión entre los propios países de América Latina y el Caribe, al considerar que existe espacio para ampliar las relaciones económicas.

El secretario general de la OEA abogó, además, por una mayor coordinación entre las instituciones del sistema interamericano, entre ellas el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para aprovechar los recursos disponibles y articular una agenda común.

En ese contexto, destacó el papel que puede desempeñar el sector privado en la promoción de la democracia, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

RD apuesta al comercio regional

Durante las discusiones, el ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Víctor -Ito- Bisonó, llamó a fortalecer el comercio intrarregional como una de las prioridades para avanzar hacia una cooperación que produzca resultados concretos.

Bisonó sostuvo que cada país debe partir de sus propias fortalezas y utilizar estratégicamente sus capacidades para responder a las transformaciones del escenario internacional.

El canciller destacó que los recursos y las condiciones productivas de América Latina y el Caribe adquieren una importancia creciente en el contexto geopolítico actual. En ese sentido, resaltó la estabilidad, la especialización y la inversión como elementos necesarios para aprovechar esas ventajas.

Sus planteamientos se produjeron durante la presentación del informe "Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica", introducido por el secretario ejecutivo de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs.

La actividad incluyó un diálogo de cancilleres y altas autoridades, presidido por Bisonó, en el que las delegaciones compartieron sus puntos de vista sobre las transformaciones geopolíticas, la cooperación internacional y las posibilidades de impulsar el desarrollo regional.

En el encuentro participaron representantes de países como Surinam, Paraguay, Honduras, Argentina, Brasil, Barbados, Francia, Canadá, México, Ecuador, Jamaica, Costa Rica y Haití, entre otros.

También se recibieron comentarios del ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, quien intervino de manera virtual en representación de su país, que ejerce la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la presidencia del Grupo de los 77 y China.

Haití pide cooperación contra el crimen organizado La situación haitiana también ocupó un espacio en las discusiones, con el llamado de la ministra de Relaciones Exteriores y de Cultos de Haití, Raina Forbin, a fortalecer la cooperación regional para enfrentar el crimen organizado y contribuir a la recuperación económica y social de su país. Forbin advirtió que las redes criminales representan un desafío que trasciende el ámbito de la seguridad, debido a sus efectos sobre la gobernabilidad y las posibilidades de desarrollo. Por esa razón, abogó por una mayor coordinación regional para combatir tanto a las organizaciones delictivas como a los circuitos financieros que las sostienen.

Integración y transformación digital

La agenda del segundo día de trabajo de la Cepal también incluyó debates sobre una nueva etapa de la integración regional y las medidas necesarias para avanzar en ese proceso.

En uno de los paneles participaron representantes de Barbados, Brasil, México, la Comunidad del Caribe (Caricom), el Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), el sector académico y empresarial.

Posteriormente, la agenda contempló una mesa sobre transformación digital, inteligencia artificial y desarrollo productivo, con la participación de especialistas, representantes de organismos internacionales y autoridades vinculadas a las tecnologías emergentes. El debate abordó la necesidad de aprovechar las herramientas digitales para impulsar la productividad, fortalecer las capacidades tecnológicas y crear nuevas oportunidades económicas para los países latinoamericanos y caribeños.

El cuadragésimo primer período de sesiones de la Cepal concluirá este viernes en horas de la tarde en Santiago de los Caballeros, después de tres días de debates sobre los principales desafíos y oportunidades de América Latina y el Caribe.

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