Dajabón celebra a dos enfermeras de la primera cohorte doctoral del país

Las profesionales que fueron acreditadas como doctoras en Salud Pública y Gestión de la Enfermería. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE. )

La enfermería dominicana incorporó nuevas profesionales con grado doctoral, en lo que se presenta como la primera cohorte de su tipo en el país. Entre ellas están las dajaboneras Rosa Albania Alcántara y Mercedes María Estévez, cuyos logros académicos también representan a la provincia fronteriza.

La entrega de diplomas y acreditaciones se realizó en el Salón de Enfermería de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con la asistencia de autoridades académicas, representantes del sector salud, familiares e invitados.

Las profesionales fueron acreditadas como doctoras en Salud Pública y Gestión de la Enfermería, tras un programa impulsado por Moon International University, con sede en Miami, y la Red Internacional de Investigación e Innovación en Salud (Ritep).

Te puede interesar Academia de formación en salud aboga por personal sanitario más capacitado en el país

Acreditación de doctoras

La formación estuvo orientada al desarrollo de competencias en investigación, liderazgo y gestión de la salud pública. Para las 22 graduadas, el reconocimiento abre una nueva etapa profesional y amplía la presencia de enfermeras con preparación doctoral en la docencia, la investigación y la administración de los servicios sanitarios.

La participación de Alcántara y Estévez dio un motivo especial de celebración en Dajabón. Su acreditación coloca a dos profesionales de la provincia en una promoción que marca un hito para la enfermería dominicana y proyecta el aporte de la frontera a la formación científica nacional.

Durante el acto, representantes de las instituciones organizadoras destacaron la dedicación y el compromiso social de las graduadas. Voceros del comité organizador dijeron que este logro "representa un antes y un después para el ejercicio de la enfermería y la salud pública en la República Dominicana".

Impacto en la salud pública

La ceremonia reconoció el esfuerzo académico de las nuevas doctoras y el potencial de la investigación y la gestión para fortalecer la calidad de los servicios de salud en el país.