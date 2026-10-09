Gobierno dice que hará 40 obras deportivas con RD$2,000 millones recuperados de casos de corrupción

Entre las obras que se construirán hay pabellones deportivos. ( CORTESÍA D PRESIDENCIA )

La infraestructura deportiva del país recibirá una nueva inversión superior a los 2,300 millones de pesos, destinada a la construcción y rehabilitación de 40 obras en 15 provincias, con recursos recuperados por el Gobierno en casos de corrupción.

El anuncio se produjo la tarde de ayer durante un encuentro encabezado por el presidente Luis Abinader, en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, donde se presentaron los detalles del programa que ejecuta el Ministerio de Deportes con los fondos supervisados por la Comisión de Veeduría que encabeza Persio Maldonado.

"Que la juventud dominicana sepa que lo que a ti te roban es dejar de hacer obras para sus comunidades", expresó el mandatario al referirse al impacto que tiene la sustracción de recursos públicos en el desarrollo de las comunidades.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, dijo que los proyectos incluyen una inversión de 1,219 millones de pesos en La Vega y más de 300 millones de pesos en San Pedro de Macorís. Mientras que en las regiones en que más se levantarán obras serán en el sur y este del país, 28 en total.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/f84c195a-3b9c-4ed6-9794-7a36ae6b5664-82f35797.jpg Persio Maldonado, presidente de la Comisión de Veeduría; el presidente Luis Abinader y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA)

La mayoría de las obras se entregaría a partir del próximo año, mientras que la construcción de la Arena Fernando Teruel, en La Vega, tendría un plazo de ejecución de 16 meses.

La nueva arena tendrá una inversión estimada de 842 millones de pesos, la mayor asignación individual entre las obras anunciadas.

Cruz también informó que 26 de los 158 municipios del país carecían de instalaciones deportivas techadas, lo que cambiará ahora con el programa.

Casos de corrupción

Abinader destacó las acciones de transparencia de su Gobierno y señaló que autorizó la publicación de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a distintas instituciones estatales.

"Esa es la transparencia que nosotros hemos propiciado desde el principio, sin tener la obligación de hacerlo", manifestó.

Al ser consultado sobre los casos de corrupción de los que proceden los recursos destinados a las obras deportivas, el presidente no identificó expedientes específicos, pero aseguró que el proceso de recuperación continuará.

"Son con fondos obtenidos de los casos de corrupción, que van a seguir, por eso les dije que la Comisión (de Veeduría) es excelente y la vamos a seguir utilizando porque vamos a seguir recuperando fondos de corrupción", expresó.

El gobernante calificó a la comisión "de lujo", a cuyos integrantes felicitó.

"Pueden estar seguros que vamos a seguir recuperando", agregó el mandatario.

Más recuperaciones

Son varios los casos de corrupción que se han manejado y se manejan en todo el país, pero en el encuentro efectuado ayer no se ofrecieron detalles de alguno en particular.

El jefe de Estado aseguró que el Gobierno continuará los esfuerzos para recuperar los recursos sustraídos.

A su vez también animó a la mencionada Comisión a que mantenga su dinámica de trabajo.

Y precisó en sus palabras: "vamos a seguir recuperando dinero de la corrupción".

"Hacer de algo malo, algo bueno" Los fondos son supervisados por la Comisión que preside Maldonado, acompañado de José Joaquín Puello Herrera, monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, el doctor Milton Ray Guevara y Luis Mejía Oviedo. El grupo tiene a cargo observar las obras que se levantan en la zona sur del país en siete provincias (15 obras); en el este, tres provincias (13); en el Cibao 10 provincias (10); en el noroeste 1 provincia (1) y en Santo Domingo (1). Un trabajo especial con las obras, destacó Maldonado, es que contengan accesibilidad para las personas con discapacidad. El proceso de licitación, agregó, ahorró alrededor de 125 millones de pesos. "Esto es una manera de hacer de algo malo, algo bueno", expresó.