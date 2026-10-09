Familia de Yosnely Álvarez pide que se aplique todo el peso de la ley contra acusado de matar a la adolescente

El imputado por el crimen de la menor de edad es custodiado por agentes penitenciarios a la salida de la sala de audiencias. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

Los familiares de Yosnely Álvarez, la adolescente de 13 años que fue violada sexualmente, atacada a cuchilladas y lanzado el cuerpo al río Yaque del Norte, a su paso por Navarrete, pidieron que se aplique todo el peso de la ley contra Edwin Reynaldo Rodríguez Cruz, acusado por el crimen.

Nelisa Álvarez, madre de la víctima, manifestó su confianza en que las autoridades actúen conforme a la ley y que el acusado reciba una sanción acorde con la gravedad de los hechos.

En tanto, Nataly Álvarez, tía de la adolescente, aseguró que la familia espera que se haga justicia por la muerte de la menor y por las heridas que sufrió la otra adolescente que habría sido atacada por el mismo hombre.

La tía sostuvo que el imputado presuntamente tenía antecedentes por otros hechos delictivos.

"Ojala no salga nunca más de la cárcel y así no vuelva a hacerle a ninguna otra persona", externó.

Por su parte, Nelson Álvarez, abuelo de Yosnely, dijo sentirse conforme con el curso del proceso judicial. Expresó confianza en el trabajo del órgano acusador y de la Policía Nacional.

El familiar consideró que, aunque prefería que el proceso avanzara con mayor rapidez, lo importante es que el Ministerio Público presente un expediente sólido que permita obtener una condena.

Lo que dice el expediente

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el acusado habría utilizado una motocicleta para trasladar a las adolescentes, sin que estas lo conocieran previamente.

Establece que una vez en una zona remota de Navarrete, el hombre abusó sexualmente de ellas, las agredió con un arma blanda, matando a Yosnely e hiriendo a su compañera de 14 años.

Coerción de un año de prisión

Por el hecho, la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago impuso 12 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Rodríguez Cruz, de 28 años.

El imputado deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, por disposición del juez José Rafael de Asís Burgos.