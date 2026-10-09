Noticias que fueron tendencia

Una propuesta legislativa que podría transformar la distribución de las herencias en República Dominicana, la angustiosa búsqueda de una adolescente desaparecida en el río Yaque del Norte y una nueva restricción comercial impuesta por Haití figuran entre las informaciones que despertaron mayor interés entre los lectores de Diario Libre durante los primeros días de octubre.

La condena de una mujer por el asesinato de la dominicana Runy Leidy Medina en Estados Unidos y las declaraciones del embajador ruso sobre los nacionales vinculados a la guerra en Ucrania completan las cinco historias más seguidas.

El Senado estudia equiparar los derechos hereditarios de parejas e hijos

Una iniciativa que estudia el Senado dominicano propone modificar el Código Civil para que los cónyuges y las parejas consensuales tengan derecho a recibir una porción de la herencia equivalente a la de los hijos. El proyecto, presentado por el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, busca cambiar las reglas de sucesión y reconocer legalmente a quienes compartieron una vida con la persona fallecida.

La legislación tradicional otorgaba prioridad a los descendientes y otros familiares directos, mientras que el sobreviviente de una unión matrimonial o de hecho quedaba en una posición secundaria. La nueva disposición plantea incorporar a estos últimos entre los herederos legítimos, con una participación igualitaria en la distribución del patrimonio.

El origen de la propuesta está relacionado con la sentencia TC/0267/23 del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional el artículo 767 del Código Civil por vulnerar la dignidad humana y la protección de la familia. El fallo concedió al Congreso un plazo de dos años para corregir la normativa, pero este transcurrió sin que se completara la reforma correspondiente.

Otro aspecto importante establece que, cuando el difunto no deje descendencia ni padres sobrevivientes, la totalidad de sus bienes correspondería al esposo, esposa o compañero de vida. Los promotores sostienen que el cambio también permitiría reconocer la contribución económica y personal realizada durante la convivencia.

La pieza permanece bajo estudio de la Comisión de Justicia del Senado, después de haber perimido en la legislatura anterior. Su aprobación todavía no está garantizada, por lo que las modificaciones propuestas no deben confundirse con disposiciones ya vigentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/adolescente-desaparecida-en-rio-yaque-del-norte-tras-presunta-agresion-sexual-32d0db70.jpg Miembros de los organismos de socorro y agentes de la Policía Nacional mantienen la búsqueda en las proximidades del río Yaque del Norte. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

La huida de una adolescente termina en tragedia: encuentran su cadáver en el Yaque del Norte

La desaparición de una adolescente de 14 años en el río Yaque del Norte, en Navarrete, provincia Santiago, movilizó a organismos de socorro y autoridades policiales desde el 5 de octubre. Según las investigaciones preliminares, la menor se lanzó al agua para escapar de un hombre que presuntamente había atacado con un arma blanca a otra joven que la acompañaba.

El incidente ocurrió en la comunidad de Mejía Abajo, adonde ambas adolescentes habrían llegado de madrugada en una motocicleta conducida por Edwin Reinaldo Rodríguez Cruz. Una discusión habría desencadenado el episodio violento, durante el cual una de las muchachas resultó herida, mientras su compañera intentó huir hacia el río.

La sobreviviente consiguió alertar a las autoridades y ofreció información sobre lo ocurrido. Rodríguez Cruz se entregó a los investigadores, mientras el Ministerio Público inició las diligencias correspondientes, que incluyen una denuncia de presunta agresión sexual.

Durante las labores de búsqueda, que incluyeron drones, recorridos terrestres y rastreos acuáticos, fueron encontradas prendas identificadas por la madre de la desaparecida. Finalmente, el martes 6 de octubre, después de tres días de operativos, los rescatistas recuperaron el cadáver de Yosnely Álvarez en la toma de Pontón, varios kilómetros aguas abajo del lugar donde había desaparecido.

El cuerpo presentaba heridas cortopunzantes y fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar la causa exacta del fallecimiento. Mientras los familiares exigían justicia, el Ministerio Público solicitó este jueves 8 de octubre 18 meses de prisión preventiva contra Rodríguez Cruz, de 29 años. La investigación también busca esclarecer las denuncias de agresión sexual y las contradicciones entre la versión del imputado y el testimonio de la sobreviviente

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/whatsapp-image-2026-08-25-at-85429-am-3f2f0da8.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/whatsapp-image-2026-08-25-at-85429-am-3f2f0da8.jpeg El Gobierno de Haití prohibió el tránsito por República Dominicana de mercancías procedentes de terceros países y destinadas al mercado haitiano. (JAVIER GENAO/ARCHIVO DIARIO LIBRE)

Haití prohíbe el tránsito de mercancías extranjeras por República Dominicana

El Gobierno haitiano dispuso que los productos procedentes de terceros países y destinados a su mercado no podrán ingresar utilizando territorio dominicano como ruta de tránsito. La decisión, divulgada por el periódico Le Nouvelliste y recogida por Diario Libre, introduce una nueva restricción en las operaciones comerciales entre ambas naciones.

La disposición figura en una circular del Ministerio de Economía y Finanzas, fechada el 30 de septiembre de 2026 y firmada por su titular, Serge Gabriel Collin. El documento establece que esas importaciones deberán llegar directamente a los puertos marítimos o aeropuertos internacionales de Haití para cumplir los procedimientos correspondientes.

Una vez recibidos los cargamentos, la Administración General de Aduanas tendrá la responsabilidad de efectuar las inspecciones y garantizar el cobro de los impuestos y derechos establecidos. Las autoridades también recibieron instrucciones de reforzar la vigilancia fronteriza para impedir el incumplimiento de la orden.

La prohibición contiene una excepción importante: los artículos fabricados legalmente en República Dominicana podrán continuar entrando al territorio vecino mediante los pasos terrestres oficiales. Por tanto, la medida no constituye una suspensión general de las exportaciones dominicanas, sino una limitación específica al transporte de bienes originarios de otras naciones.

Según la información difundida, Puerto Príncipe pretende fortalecer la supervisión aduanera y asegurar que las importaciones sean procesadas dentro de su jurisdicción. El cambio introduce nuevas condiciones para los operadores que utilizaban la infraestructura logística dominicana como punto intermedio de abastecimiento del mercado haitiano.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/03/17/crop-w591-h394-runyleidy-0bdebff7.png Runy Leidy Medina, desaparecida en Orlando, Florida. (IMAGEN CEDIDA POR LA FAMILIA)

Mató a su amiga dominicana en Orlando y recibe 25 años de prisión: el cuerpo sigue desaparecido

Casi cuatro años después de la desaparición de Runy Leidy Medina Pacheco en Orlando, Florida, la justicia estadounidense condenó a 25 años de cárcel a Gisselle Victoria González, quien se declaró culpable de asesinato en segundo grado. Ambas eran dominicanas y mantenían una relación de amistad cuando ocurrió el crimen, durante las festividades navideñas de 2022.

Medina Pacheco había viajado a Estados Unidos con una visa de turista para pasar las celebraciones de diciembre. Se hospedaba con González en un apartamento de Curry Ford Road y fue reportada desaparecida el día 27 de ese mes. La propia anfitriona notificó inicialmente a las autoridades que desconocía dónde se encontraba su compañera.

Las investigaciones revelaron contradicciones en las declaraciones de la acusada y evidencias de un episodio violento dentro de la vivienda. Según los documentos judiciales, ambas discutieron por la desaparición de aproximadamente 2,500 dólares. Los detectives determinaron que el enfrentamiento ocurrido durante la Navidad terminó con la muerte de la visitante.

González, de 44 años, fue arrestada el 7 de noviembre de 2024 en Hartford, Connecticut, adonde se había trasladado mientras continuaban las pesquisas. Durante la audiencia de sentencia pidió perdón a los familiares y atribuyó sus acciones a un momento de enojo. La madre de la víctima, Elba Altagracia Pacheco de Medina, expresó su dolor y manifestó que no guardaba rencor contra la responsable.

Aunque el proceso judicial concluyó con una pena de prisión, el cuerpo de Runy Leidy todavía no ha sido localizado. Sus parientes continúan reclamando respuestas sobre el destino de los restos. La sentencia incluye el reconocimiento de 665 días que la condenada ya había permanecido detenida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/807682631179643064022383947568515523459417480n-01ad9be7.jpg Juan Carlos Ávila Espaillat y otro soldado combatiente en Rusia. (FOTO TOMADA DEL INSTAGRAM DE JUAN CARLOS ÁVILA ESPAILLAT)

Embajador ruso ofrece investigar situación de dominicanos vinculados a la guerra

El embajador de Rusia en República Dominicana, Alexey Victorovich Seredin, aseguró que su representación diplomática no había recibido expedientes formales con documentación suficiente para investigar las denuncias sobre ciudadanos dominicanos presuntamente incorporados a actividades militares en la guerra contra Ucrania. Sin embargo, manifestó disposición a recibir los casos y remitirlos a las autoridades de Moscú.

Las declaraciones se produjeron después de que familiares de los afectados protestaran frente a la sede diplomática en Santo Domingo para reclamar información sobre sus parientes. Los denunciantes sostienen que alrededor de 150 nacionales habrían viajado atraídos por ofertas de empleos civiles y posteriormente terminaron vinculados a entrenamientos o unidades militares. Esa cantidad no ha sido confirmada oficialmente.

Durante una entrevista en el programa El Día, Seredin explicó que habían llegado algunos correos electrónicos con nombres, pero sin los datos necesarios para realizar verificaciones. Solicitó identificaciones completas, fechas de nacimiento, fotografías y otros documentos que permitan establecer la situación individual de cada persona. También expresó su disposición a reunirse directamente con las familias.

El Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano había informado el 25 de septiembre sobre las denuncias y advertido acerca de propuestas laborales que podrían conducir a escenarios de riesgo. Posteriormente, el canciller Víctor Bisonó abordó el asunto con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, durante un encuentro en Nueva York. Ambos gobiernos acordaron mantener comunicación para dar seguimiento a las inquietudes planteadas.

El diplomático evitó precisar cuántos dominicanos forman parte de las fuerzas rusas y tampoco garantizó que quienes deseen regresar puedan abandonar inmediatamente las unidades militares. Asimismo, ofreció cooperación ante posibles investigaciones sobre redes de captación mediante engaños. Por el momento, la gestión anunciada consiste en recibir las solicitudes individuales, enviarlas a las instancias correspondientes y comunicar las respuestas obtenidas.

El 7 de octubre, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó que da seguimiento a los casos de dominicanos que viajaron a Rusia tras recibir ofertas de trabajos técnicos y que posteriormente habrían sido incorporados a actividades relacionadas con el conflicto entre Rusia y Ucrania. La Cancillería indicó que ha recibido documentación de 20 ciudadanos formalmente identificados por sus familiares, cuyos casos fueron comunicados a las autoridades rusas.