Rescatan a una mujer que habría sido raptada en Santiago

Un agente de la Policía Nacional junto a una unidad móvil durante un operativo. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

Agentes de la Subdirección de Investigación Criminal (Dicrim) rescataron a una mujer que alegadamente permanecía retenida contra su voluntad en una vivienda del sector Baracoa, en la parte baja de Santiago.

Durante la intervención policial, el presunto raptor, identificado como Maveri del Orbe, logró evadir a las autoridades escapando por el patio trasero del inmueble al percatarse de la presencia de los uniformados.

La víctima fue remitida de inmediato al Departamento de Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual del distrito judicial de Santiago para recibir asistencia y agotar los trámites correspondientes.

Operativo de búsqueda

Entretanto, la Policía Nacional mantiene un activo operativo de búsqueda para dar con el paradero de Del Orbe, contra quien pesa además una orden de arresto previa por agresiones físicas a otra mujer.

El operativo de rescate se puso en marcha tras la denuncia de desaparición presentada por los familiares de la mujer el pasado 2 de octubre.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido qué vínculo existía entre la víctima y el hombre que la mantenía raptada.