×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
mujer raptada en Santiago
Añadir Diario Libre en Googlemujer raptada en Santiago

Rescatan a una mujer que habría sido raptada en Santiago

El acusado, identificado como Maveri del Orbe, se dio a la fuga durante la intervención policial

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Rescatan a una mujer que habría sido raptada en Santiago
Un agente de la Policía Nacional junto a una unidad móvil durante un operativo. (CEDIDA A DIARIO LIBRE)

Agentes de la Subdirección de Investigación Criminal (Dicrim) rescataron a una mujer que alegadamente permanecía retenida contra su voluntad en una vivienda del sector Baracoa, en la parte baja de Santiago.

Durante la intervención policial, el presunto raptor, identificado como Maveri del Orbe, logró evadir a las autoridades escapando por el patio trasero del inmueble al percatarse de la presencia de los uniformados.

La víctima fue remitida de inmediato al Departamento de Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual del distrito judicial de Santiago para recibir asistencia y agotar los trámites correspondientes.

RELACIONADAS

Operativo de búsqueda

Entretanto, la Policía Nacional mantiene un activo operativo de búsqueda para dar con el paradero de Del Orbe, contra quien pesa además una orden de arresto previa por agresiones físicas a otra mujer.

  • El operativo de rescate se puso en marcha tras la denuncia de desaparición presentada por los familiares de la mujer el pasado 2 de octubre.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido qué vínculo existía entre la víctima y el hombre que la mantenía raptada.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.