Tráfico de armas hacia Haití: los decomisos y las interrogantes sobre las redes detrás del negocio

Armas de fuego procedentes de los Estados Unidos, decomisadas en el Puerto de Haina en febrero del año 2025. ( CEDIDA POR LA DGA )

El tráfico de armas es una de las principales causas de la persistente violencia armada en Haití, una realidad que ha dejado más de 5,700 personas muertas o heridas en lo que va de 2026, según registros de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos .

Un informe del Consejo de Seguridad de la ONU, elaborado por el Panel de Expertos sobre Haití, sostiene que una parte significativa de las armas y otros pertrechos bélicos que ingresan ilegalmente a ese país termina en manos de miembros de bandas criminales, como 400 Mawozo, 5 Segond, Gran Grif, Kokorat San Ras y Tokyo, grupos que mantienen a ese territorio sumido en el caos y agravando su crisis social y política.

Según el documento, publicado el 8 de septiembre de 2026, muchas de esas armas han ingresado a territorio haitiano desde República Dominicana, pese al fortalecimiento de las operaciones de vigilancia y control fronterizo.

Aunque no todos los cargamentos llegan a su destino, ya que algunos son interceptados por las autoridades antes de cruzar la frontera.

No obstante, a pesar del decomiso de decenas de armas y miles de municiones destinadas a Haití, las investigaciones de las autoridades dominicanas no han permitido identificar públicamente a los responsables de mayor jerarquía de estas redes de tráfico, mientras el informe de la ONU revela vínculos con agentes corruptos y deja interrogantes sobre el destino de las municiones vinculadas a las unidades militares.

Armas decomisadas previo a su entrada a Haití

Entre los operativos realizados por agencias de seguridad y las autoridades aduaneras dominicanas contra estas redes se destaca el ocurrido el 8 de noviembre de 2022 en el paso fronterizo de Elías Piña, donde agentes del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) detuvieron a dos mujeres haitianas que viajaban en una yipeta Lexus blanca junto con una niña de un año y tres meses.

De acuerdo con las autoridades, ambas mujeres intentaban introducir ilegalmente en Haití 22,160 municiones: 12,000 de calibre 7.62 milímetros y 10,160 de calibre 5.56 milímetros.

Posteriormente, la menor fue entregada a su padre a través del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/whatsapp-image-2022-11-08-at-152841-1-33b2da06-focus-0-0-896-504-f4c014ef.jpg Parte del material incautado por los agentes a las ciudadanas haitianas. (CEDIDA POR EL CESFRONT)

En un primer momento, el Juzgado de Atención Permanente de Elías Piña impuso tres meses de prisión preventiva a Milien Midrene Manessa y Fara Josef, señaladas por el Ministerio Público (MP) como presuntas responsables del hecho.

Sin embargo, en julio de 2024, dos años después del decomiso, el Tribunal Colegiado de Elías Piña condenó únicamente a Milien Midrene Manessa, quien recibió una pena de 10 años de prisión que debía cumplir en la cárcel pública de Barahona.

Dos decomisos de armas en Haina en 2025

El puerto de Haina fue escenario de dos operaciones distintas a comienzos de 2025, ambas relacionadas con cargamentos procedentes de Estados Unidos.

El primer caso fue informado por la Dirección General de Aduanas (DGA) el 24 de febrero de 2025, que detectó mediante escáneres de rayos X 37 armas de fuego ocultas en dos tanques para compresor dentro de un contenedor procedente de Brooklyn, Nueva York.

El cargamento incluía 30 fusiles de distintos calibres, seis pistolas Glock Gen 5 calibre 9 milímetros, una pistola Smith & Wesson SD9 VE del mismo calibre y 37 cargadores para fusiles.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/whatsapp-image-2025-02-24-at-34944-pm-b25bcfd3-9c4d2d34.jpeg Imagen del cargamento de las armas incautadas en el puerto de Haina. (CEDIDA POR LA DGA)

Aunque la DGA no precisó el destino final de la carga, el informe de la ONU incluye este decomiso entre los casos relacionados con el tráfico de armas hacia Haití.

Como parte de la investigación, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso prisión preventiva a Luz María Altagracia Mercado, señalada en el caso junto con Rafael Normando Liriano Fondeur y Eduardo de Jesús Fernández Santos por sus presuntos vínculos con la empresa Metro Shipping Corp., relacionada con los cargamentos incautados.

Según el Ministerio Público, la compañía estaba involucrada en el tráfico ilegal de armas, municiones y materiales relacionados.

Decomiso de 36,000 municiones

Apenas unas semanas después, el 4 de marzo, las autoridades informaron sobre la detección de un contenedor procedente de Miami, Florida, con destino final a Haití, durante una inspección conjunta de la Dirección General de Aduanas y el Ministerio Público.

El cargamento contenía 36,000 cartuchos, distribuidos en 20,000 unidades calibre 7,62 x 39 milímetros y 16,000 calibre 5,56 x 45 milímetros, además de 23 armas de fuego, cargadores y un silenciador.

Entre las armas figuraban fusiles calibre 7,62, dos fusiles antimaterial calibre .50, una subametralladora de 9 milímetros y cinco pistolas del mismo calibre.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/whatsapp-image-2025-03-04-at-21600-pm-1358af58-75a64301.jpeg Arsenal de armas y municiones que iba a ser traficado a Haití. (CEDIDA POR LA DGA)

Según el Panel de Expertos de la ONU, los destinatarios finales eran las bandas haitianas 400 Mawozo y Canaan.

Por este caso, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso un año de prisión preventiva a Urbano Eugenio García y Máximo Pérez Berigüete, vinculados a la empresa Eugenio Trading, propietaria del contenedor en el que fueron decomisadas las armas en el puerto de Haina.

El caso fue declarado complejo a solicitud del Ministerio Público.

Un oficial del Ejército detenido en San Juan

Otro de los casos mencionados en el informe de la ONU ocurrió en diciembre de 2025, cuando un segundo teniente del Ejército y un ciudadano haitiano fueron detenidos en la sección La Tinaja, provincia San Juan, mientras transportaban 1,516 cartuchos de distintos calibres en una motocicleta.

La información fue confirmada el 8 de octubre por el Ministerio de Defensa, que indicó que el oficial fue sometido a la justicia y permanece bajo una medida de coerción de prisión preventiva, mientras el proceso continúa ante los tribunales competentes.

Hasta el momento, ni el informe del Panel de Expertos de la ONU ni las informaciones divulgadas por el Ministerio de Defensa indican que haya oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas dominicanas involucrados en el desvío o tráfico de armas y municiones hacia Haití.

El único militar dominicano cuya detención se documenta expresamente en estos informes es el segundo teniente apresado en San Juan. Sin embargo, el Panel de Expertos advirtió que todavía esperaba información de las autoridades dominicanas sobre las unidades militares a las que fueron asignados determinados lotes de municiones encontrados en Haití y sobre posibles investigaciones adicionales.

El Ministerio de Defensa tampoco reveló la identidad del oficial detenido ni detalló los cargos presentados en su contra. La institución aseguró que cualquier militar involucrado en actividades ilícitas deberá responder ante la justicia, independientemente de su rango.

Más intentos de contrabando fronterizo El 7 de junio de 2025, las autoridades dominicanas entregaron a sus homólogos haitianos a tres ciudadanos de ese país que habían sido detenidos en las inmediaciones de Dajabón. Los detenidos fueron identificados como Saint-Fleur Sténio, Roudley Étienne y Sony Pierre. Según el informe de la ONU, pretendían comprar un dron DJI Mavic 3 en una tienda de Santo Domingo para entregárselo a Johnson André, alias «Izo», integrante de la banda 5 Segond, y a la alianza Viv Ansanm.