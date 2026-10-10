Caso Gabriela Gómez: autoridades reforzarán seguridad marítima tras tragedia en Bahía de las Águilas

Gabriela Gómez, la joven de 20 años que murió durante un accidente en Bahía de las Águilas. ( CEDIDA POR OLGA GÓMEZ )

La muerte de Gabriela Cartagena Gómez, una joven estadounidense de 20 años que falleció el pasado 20 de junio mientras practicaba esnórquel en Bahía de las Águilas, ha impulsado una iniciativa conjunta para fortalecer la seguridad marítima en la República Dominicana, con la participación del Ministerio de Turismo, la Armada Dominicana y el Ministerio de Medio Ambiente.

La iniciativa fue anunciada por la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Campos, quien informó que se conformó una mesa de trabajo para promover mejoras en las políticas públicas relacionadas con la seguridad en las costas dominicanas, a partir de una petición de Olga Gómez, madre de la joven.

Durante un acto en memoria de Gabriela, la diplomática destacó la determinación de su madre y el compromiso de las autoridades para procurar cambios que contribuyan a prevenir tragedias similares.

"Olga me habló de su tristeza y de la de Héctor y Nicolás, de cuánto extraña a Gabriela y del consuelo que encuentra al saber que su amada hija tenía una fe profunda en Nuestro Señor", expresó Campos al recordar la conversación sostenida con la madre de la joven.

La embajadora explicó que ambas acudieron al ministro de Turismo, David Collado, para pedirle que ayudara a honrar la vida y la muerte de Gabriela mediante acciones concretas.

El propósito, señaló, es impulsar "cambios reales y sostenibles en las políticas públicas dominicanas sobre seguridad marítima", de manera que tanto los turistas como los ciudadanos dominicanos puedan disfrutar de las costas y las aguas del país de forma segura y ordenada.

Collado promete una mesa de trabajo enfocada en resultados

El ministro de Turismo, David Collado, aseguró que el compromiso asumido por las instituciones no se limitará a reuniones administrativas, sino que estará dirigido a impulsar mejoras concretas en la seguridad de los destinos turísticos y las playas.

"En un momento tan doloroso, lo que se ha querido crear es un momento de oportunidad, oportunidad para mejorar, para que nuestro país mejore su seguridad, en los destinos turísticos y en nuestras playas", manifestó.

Collado también expresó su confianza en el trabajo conjunto de las instituciones y afirmó que se mantendrá firme en el compromiso asumido.

"No va a ser una mesa burocrática. Va a ser una mesa donde vamos a tener, con el apoyo de todas las autoridades, pasar por arriba donde haya que pasar, para que sucesos como este no pasen en nuestro país", sostuvo.

El funcionario, además, resaltó que la seguridad debe tener como prioridad la protección de las personas, más allá de las estadísticas del sector turístico.

"Cada accidente para mí es importante. No importa el número de visitantes que vengan. Son vidas, son familias", expresó, al reafirmar su compromiso con la promoción responsable de la República Dominicana como destino turístico.

Una madre que busca transformar el dolor en un legado

Olga Gómez, madre de Gabriela, expresó que la familia ha asumido el compromiso de mantener vivos los valores, sueños y aspiraciones de su hija mediante acciones que contribuyan al bienestar de otras personas.

"Queremos que la historia y los valores de Gabriela continúen dejando huella. Queremos que su legado siga vivo, no solo en nuestros recuerdos, sino también a través de acciones que mejoren la vida de otros", manifestó.

Al recordar los proyectos de la joven, explicó que Gabriela aspiraba a poner sus conocimientos al servicio de su país y contribuir a una República Dominicana más fuerte mediante el compromiso y la cooperación internacional.

"Su principal objetivo era aprender a convertir esos sueños en realidad. Le ilusionaba la posibilidad de servir a su país y contribuir a una República Dominicana más fuerte a través del compromiso y la cooperación internacional", señaló.

La madre también reflexionó sobre la huella que dejó su hija, cuya vida terminó de manera trágica a los 20 años.

"Recordamos que una vida no se define por su duración, sino por el impacto que deja. La vida de Gabriela fue sin duda demasiado corta, pero su impacto fue profundo. Su amor, sus sueños y sus valores continúan inspirándonos", expresó.

Una tragedia que plantea nuevos desafíos

Gabriela, egresada del colegio Carol Morgan, cursaba una licenciatura en Economía y Relaciones Internacionales, con énfasis en francés, en el Instituto de Tecnología de Georgia (Georgia Tech).

El día de su fallecimiento, se encontraba de viaje con sus padres y su hermano menor para conocer Bahía de las Águilas. La familia practicaba esnórquel acompañada de una pareja de biólogos que les explicaba las características de los corales y del ecosistema marino.

La conformación de la mesa de trabajo entre Turismo, la Armada y Medio Ambiente representa un paso hacia la búsqueda de mejoras en la seguridad marítima. Sin embargo, los resultados dependerán de las medidas que finalmente se adopten y de su implementación efectiva.