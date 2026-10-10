Lo que propone el Consejo Regional de Desarrollo para fortalecer la seguridad ciudadana en el país

Miembros de la Policía Nacional realizan labores de patrullaje en las calles, en medio de los esfuerzos por fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir la violencia en la República Dominicana. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE )

El Consejo Regional de Desarrollo (CRD) propuso la creación de un pacto nacional por la seguridad ciudadana y la implementación de un plan decenal para el período 2026-2036, con el objetivo de convertir la prevención de la violencia en una política de Estado, respaldada por un marco legal y un presupuesto plurianual.

La propuesta fue presentada por Ysócrates Andrés Peña Reyes, director general del organismo, y Juan Alfonso Mera Montero, coordinador de estrategias de desarrollo de instituciones empresariales y comerciales. La iniciativa contempla doce ejes estratégicos orientados a fortalecer la familia, la educación, el empleo, la justicia, la modernización policial y la participación comunitaria.

Entre las medidas planteadas figura la creación de centros provinciales de atención familiar con servicios gratuitos de psicología, mediación y asistencia legal, así como programas de intervención en cien barrios de alta incidencia delictiva.

También propone otorgar ayudas mensuales de RD$3,000 a cinco mil familias, condicionadas a la permanencia escolar de sus hijos y a la convivencia sin violencia.

En materia de empleo, el CRD sugiere subsidiar durante seis meses el 50 % del salario de jóvenes contratados por empresas y crear un fondo de RD$200 millones para financiar mil emprendimientos juveniles.

Respecto a la Policía Nacional, plantea establecer un salario base mínimo de RD$40,000 netos, ascensos por mérito, patrullaje por cuadrantes y el uso obligatorio de cámaras corporales, además de reforzar la formación en derechos humanos y el uso proporcional de la fuerza.

La iniciativa también contempla ampliar la videovigilancia conectada al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, fortalecer los mecanismos de denuncia con protección de identidad y establecer tribunales de flagrancia y consejos municipales de seguridad. Asimismo, propone destinar el 5 % de los presupuestos municipales a programas preventivos.

En cuanto al abordaje de las adicciones, el organismo plantea diferenciar la persecución del narcotráfico de la atención sanitaria a las personas con dependencia, mediante centros regionales de rehabilitación y programas de reinserción laboral.

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Para financiar el plan, el CRD propone destinar recursos equivalentes al 2.5 % del producto interno bruto (PIB) a la prevención y someter la ejecución de las medidas a auditorías independientes anuales.

propone destinar recursos equivalentes al (PIB) a la prevención y someter la ejecución de las medidas a anuales. El organismo considera que enfrentar la inseguridad requiere una estrategia integral y sostenida que involucre al Gobierno, el sector empresarial, las comunidades y las familias, más allá de los operativos policiales.

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