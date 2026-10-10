Se entregan dos hombres buscados por homicidio ocurrido en Santiago en 2014

Dos hombres requeridos por las autoridades por su presunta vinculación con un homicidio ocurrido en enero de 2014 en el sector La Herradura, en Santiago, se entregaron voluntariamente a la Policía Nacional, informó la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

Los hombres fueron identificados como Aníbal Taveras Luzón, alias "Aníbal", y Argenis Alejandro Taveras Genao, alias "Argenis", quienes eran buscados mediante órdenes judiciales por su presunta vinculación con los delitos de asociación de malhechores y homicidio, en perjuicio de Alejandro Jean Peña Guzmán.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/10/whatsapp-image-2026-10-10-at-30151-pm-3b95673c.jpeg Momento en que los implicados realizan su entrega voluntaria a agentes de la Policía Nacional en la ciudad de Santiago (IMAGEN CEDIDA POR LA POLICÍA NACIONAL)

El hecho ocurrió el 26 de enero de 2014 en el sector La Herradura, de esta ciudad.

La entrega se produjo en la División de Homicidios de Santiago, a través de su representante legal y en presencia de periodistas, luego de que las autoridades les exhortaran a presentarse voluntariamente para responder por los hechos que se les atribuyen.

Ambos quedaron bajo custodia policial y serán puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes.

Otros casos de entregas voluntarias

La presentación de los dos hombres se suma a otros casos de entregas voluntarias reportados durante 2026 en la provincia de Santiago, relacionados con investigaciones por homicidios y otros hechos violentos.

Una revisión de publicaciones periodísticas permitió identificar al menos 10 personas mencionadas en reportes de entregas voluntarias vinculadas con casos de homicidio durante el año.

Sin embargo, esa cantidad corresponde a un recuento de publicaciones localizadas y no a una estadística oficial consolidada de la Policía Nacional.