Abinader inaugura la Parada Dominicana en Roma y destaca los aportes de la diáspora

El presidente Luis Abinader dejó inaugurada este domingo la Parada Dominicana en Roma. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader encabezó este domingo, junto a la primera dama, Raquel Arbaje, la inauguración de la Parada Dominicana en Roma, una actividad que celebra la cultura y las tradiciones nacionales y reconoce los aportes de la diáspora dominicana en Italia.

Durante el acto, el mandatario expresó su satisfacción por compartir con los dominicanos residentes en esa ciudad, donde viven cerca de 6,000 compatriotas, y resaltó su espíritu emprendedor, esfuerzo y capacidad de superación.

Abinader destacó que estas iniciativas contribuyen a mantener vivas las tradiciones, promover la identidad nacional y fortalecer el sentimiento patrio entre los dominicanos que residen fuera del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/11/whatsapp-image-2026-10-11-at-120316-pm-d1630b99.jpeg El presidente Abinader expresó su satisfacción por compartir con los dominicanos residentes en Roma. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/11/whatsapp-image-2026-10-11-at-120317-pm-625e0bcb.jpeg Inauguración de la Parada Dominicana en Roma. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/11/whatsapp-image-2026-10-11-at-120318-pm-07712a0d.jpeg Inauguración de la Parada Dominicana en Roma. (CEDIDA POR LA PRESIDENCIA) ‹ >

Celebración cultural

La jornada incluyó música, bailes típicos y vestimentas con los colores de la bandera dominicana, en una celebración destinada a estrechar los vínculos culturales entre la comunidad dominicana y su país de origen.

El jefe de Estado también afirmó que sigue en pie la invitación oficial al papa León XIV para que visite la República Dominicana en 2027.

La declaración se produjo luego de que el pontífice informara, durante la misa dominical del Ángelus, que será sometido en los próximos días a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo pulmonar detectado en una fase inicial.

Avances en seguridad alimentaria

Abinader destacó, además, los avances del país en la lucha contra el hambre y la pobreza, y señaló la importancia de mantener políticas públicas que permitan traducir el crecimiento económico en mejoras concretas para la población.

El mandatario indicó que la República Dominicana figura entre los países que han logrado avances significativos en materia de seguridad alimentaria, junto a Brasil, Costa Rica, Uruguay, Chile y Guyana.

Asimismo, informó que el país será reconocido durante el Foro Mundial de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) por alcanzar la meta de Hambre Cero.

El reconocimiento, según lo expuesto por el mandatario, destaca los esfuerzos nacionales dirigidos a fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar las condiciones de vida de la población.