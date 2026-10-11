Abinader invitará al papa León XIV a visitar República Dominicana en 2027

El presidente Luis Abinader fue recibido por monseñor Javier Fernández, jefe de Protocolo de la Santa Sede, a su llegada para la visita al papa León XIV. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA )

El presidente Luis Abinader informó este domingo que invitará oficialmente al papa León XIV a visitar la República Dominicana en 2027, durante la audiencia que sostendrá con el pontífice en el Vaticano, como parte de su visita de Estado.

El mandatario explicó que busca que el papa regrese al país, que visitó anteriormente cuando era sacerdote, pero esta vez en su condición de sumo pontífice.

"Tenemos como propuesta, ya lo han invitado, y queremos insistir en esa invitación, a ver si el año que viene vuelve a visitar República Dominicana, ahora como Papa, porque él la había visitado como sacerdote, pero que ahora la visite como Papa", expresó Abinader a su llegada a Roma.

El gobernante adelantó que llevará un obsequio para el pontífice, aunque prefirió mantener su contenido como una sorpresa.

Participación en el foro de la FAO

Durante su visita a Italia, Abinader participará en el Foro Mundial de la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), donde destacará la importancia de mantener la meta de Hambre Cero y mejorar la calidad de la nutrición en el país.

"Ya no es solamente llegar a Hambre Cero, sino mantenerse ahí e ir mejorando también la calidad de la nutrición de nuestro país", manifestó el presidente.

La agenda incluye reuniones con el director general de la FAO, Qu Dongyu, y otros funcionarios del organismo, junto con representantes del Ministerio de Agricultura dominicano, para abordar los avances del país en la lucha contra el hambre y los desafíos para sostenerlos.

Abinader también tiene previsto reunirse con autoridades italianas para tratar asuntos de interés bilateral y fortalecer los vínculos turísticos, empresariales y económicos entre ambas naciones.

Viaje a República Checa

El martes, el mandatario viajará a Praga, República Checa, donde participará en el Foro 2000, un espacio dedicado a la democracia fundado por el líder checo Václav Havel.

Abinader informó que fue invitado a pronunciar una conferencia sobre la reforma constitucional dominicana y la experiencia democrática del país.

Asimismo, adelantó que aprovechará su visita para conocer empresas checas con potencial de inversión en la República Dominicana.