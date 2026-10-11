Unicef revela las niñas dominicanas superan a los varones en educación, pero enfrentan más violencia

Las adolescentes dominicanas completan la educación secundaria en mayor proporción que los varones, pero continúan expuestas a la violencia, el embarazo adolescente y las desigualdades sociales que limitan su desarrollo, según un análisis divulgado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en ocasión del Día Internacional de la Niña.

El informe Análisis de la situación de niñas, niños y adolescentes en la República Dominicana según sexo y normas sociales advierte que los avances educativos no se traducen necesariamente en una mayor protección de los derechos de las niñas y adolescentes.

De acuerdo con el documento, el 71.4 % de las adolescentes completa el segundo ciclo de secundaria, frente al 51 % de los varones. Sin embargo, el país registra 53 nacimientos por cada 1,000 niñas de entre 15 y 19 años.

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Situación actual

El análisis también señala que una de cada cuatro adolescentes de ese rango de edad ha faltado a la escuela, al trabajo o a actividades sociales durante la menstruación por falta de apoyo y de condiciones adecuadas para gestionar su período.

La violencia persiste

La violencia representa otro de los principales desafíos identificados por UNICEF. Más de tres cuartas partes de las adolescentes reportan haber experimentado algún tipo de violencia durante su infancia y adolescencia, mientras que casi la mitad refiere abusos en el entorno escolar.

Asimismo, las niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años presentan la mayor prevalencia de agresión sexual entre la población infantil y adolescente, según el análisis.

Avances legales y desafíos pendientes

Ante esta realidad, UNICEF plantea que los avances educativos deben acompañarse de medidas efectivas para prevenir la violencia, las uniones tempranas y el embarazo adolescente, así como de entornos seguros que permitan a las niñas desarrollar plenamente sus capacidades.

El documento destaca como avances la prohibición del matrimonio entre menores de 18 años, establecida mediante la reforma del Código Civil de 2021, y la política nacional de prevención de las uniones tempranas y el embarazo adolescente, con horizonte a 2030.

No obstante, advierte que persisten normas sociales y desigualdades que limitan el alcance de estas medidas, especialmente entre las niñas de zonas rurales, migrantes y con discapacidad.

UNICEF considera necesario fortalecer las políticas públicas, la coordinación entre instituciones y las acciones de prevención y acompañamiento para que los avances legales se traduzcan en oportunidades y protección efectiva para todas las niñas y adolescentes.