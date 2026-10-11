Alcaldía de Santiago estima que 600 perros han sido adoptados en ocho ferias

Rebeca Mañé, de Protección Animal de la Alcaldía de Santiago; Dra. Mariana Moreno, vicealcaldesa de Santiago; y la Dra. Kendy Gómez, encargada del área de Zoonosis de la Dirección Provincial de Salud de Santiago. ( DIARIO LIBRE / CÉSAR JIMÉNEZ )

La Alcaldía de Santiago estima que unas 600 personas han adoptado perros rescatados a través de las ocho ferias de bienestar animal organizadas por el Ayuntamiento, que este domingo ofrece 25 ejemplares vacunados, desparasitados y, en muchos casos, esterilizados.

La jornada se desarrolla hoy, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en los jardines del Ayuntamiento, con perros de distintos tamaños que buscan un hogar.

De los 25 disponibles, 15 son grandes, mientras los demás son medianos y pequeños, según informó Rebeca Mañé, directora de la Unidad Municipal de Protección Animal.

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https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/11/whatsapp-image-2026-10-11-at-125240-pm-48cb171a.jpeg Feria de bienestar animal organizada por el Ayuntamiento de Santiago. (DL/CÉSAR JIMÉNEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/11/whatsapp-image-2026-10-11-at-125239-pm-1-f4b11331.jpeg Feria de bienestar animal organizada por el Ayuntamiento de Santiago. (CÉSAR JIMÉNEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/11/whatsapp-image-2026-10-11-at-125239-pm-0c3c7190.jpeg Feria de bienestar animal organizada por el Ayuntamiento de Santiago. (DL/CÉSAR JIMÉNEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/11/whatsapp-image-2026-10-11-at-125238-pm-c03fa914.jpeg Feria de bienestar animal organizada por el Ayuntamiento de Santiago. (DL/CÉSAR JIMÉNEZ) ‹ >

"En ocho ferias que hemos hecho, las estadísticas dicen que hemos logrado poner en casa segura y felices más o menos como 600 perritos", expresó Mañé al referirse a los resultados de las jornadas.

La funcionaria explicó que la entrega se realiza mediante un formulario de adopción y que el Ayuntamiento mantiene contacto con las personas que reciben los animales para verificar sus condiciones de cuidado.

"La Alcaldía tiene un plan de seguimiento, luego de haberlo donado. Nosotros seguimos, los llamamos por teléfono y damos seguimiento", indicó Mañé, quien señaló que también gestionan atención veterinaria cuando detectan problemas de salud.

Iniciativas de educación

La vicealcaldesa Mariana Moreno explicó que la iniciativa forma parte de las responsabilidades municipales relacionadas con el cuidado de los animales abandonados y que se complementa con actividades educativas en barrios y comunidades.

"Tenemos que elevar más el nivel de conocimiento de los comunitarios para que no maltraten a los perritos callejeros", manifestó Moreno, al referirse a la necesidad de fomentar una convivencia responsable con los animales.

La funcionaria informó, además, que el Ayuntamiento trabaja en los planes para construir un centro municipal de protección animal, aunque reconoció que todavía no se ha materializado.

"Queremos que Santiago tenga su propio centro de Protección Animal", expresó Moreno al explicar que el proyecto contempla espacios para la atención veterinaria y procedimientos quirúrgicos.

Apoyo veterinario

La feria cuenta con el acompañamiento de personal de Zoonosis del Ministerio de Salud Pública, que ofrece vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos.

Las personas interesadas en solicitar la adopción de un perro después de la jornada pueden comunicarse con Rebeca Mañé al teléfono 829-258-1724