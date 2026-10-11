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Alcaldesa Carolina Mejía inicia el programa Yo Barro Mi Frente y participa en EmprendeLab 2026

Las actividades forman parte de la agenda de trabajo de la alcaldesa del Distrito Nacional durante esta semana

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    Alcaldesa Carolina Mejía inicia el programa Yo Barro Mi Frente y participa en EmprendeLab 2026
    La iniciativa contempla una intervención integral en la que las autoridades buscan trabajar de la mano con los comunitarios para contribuir a la limpieza y el mantenimiento del sector. (CEDIDA POR EL ADN)

    La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, inició el programa Yo Barro Mi Frente en el sector 30 de Mayo, como parte de su agenda de trabajo durante esta semana.

    • La iniciativa contempla una intervención integral en la que las autoridades buscan trabajar de la mano con los comunitarios para contribuir a la limpieza y el mantenimiento del sector.

    De acuerdo con una nota de prensa de la alcaldía, Mejía también participó en EmprendeLab 2026, donde destacó la innovación tecnológica, la productividad como política de Estado y el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) como tres elementos clave para transformar el futuro de la República Dominicana.

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    Infografía
    Carolina con los comunitarios. (CEDIDA POR EL ADN)

    Reconocimientos y avances

    Asimismo, la alcaldesa recorrió los trabajos de remozamiento del parque Enriquillo, donde constató que se ha completado aproximadamente el 66 % de la intervención.

    Además, Mejía fue reconocida como embajadora honorífica del larimar dominicano por la Asociación de Productores de Artesanías de Santo Domingo.

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