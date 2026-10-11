Digesett coloca cintas reflectivas a 100 vehículos pesados en La Cumbre

Agentes de la Digesett colocan cintas reflectivas a 100 vehículos pesados durante un operativo en La Cumbre. ( CEDIDA POR LA DIGESETT. )

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) colocó cintas reflectivas a 100 vehículos pesados durante un operativo de seguridad vial en La Cumbre, con el objetivo de mejorar su visibilidad en las carreteras y reducir el riesgo de accidentes.

La institución informó que la iniciativa continuará en otras carreteras y autopistas del país, para facilitar que los conductores identifiquen con mayor anticipación los vehículos de carga, especialmente durante la noche, en tramos con poca iluminación y en condiciones climáticas adversas.

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La Digesett exhortó a los conductores de vehículos pesados y a las empresas de transporte de carga a verificar que sus unidades tengan cintas reflectivas en buen estado, como parte de las medidas para prevenir siniestros viales.

Recomendaciones y donación

Asimismo, agradeció al Grupo Cometa por la donación de las cintas reflectivas utilizadas durante la jornada.

La entidad reiteró que la seguridad vial es una responsabilidad compartida y que mejorar la visibilidad de los vehículos contribuye a proteger vidas.