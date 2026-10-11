Detienen a 23 haitianos y desmantelan 15 casuchas en la Sierra de Bahoruco

Agentes del Senpa mientras desmontan una casucha en terrenos del Parque Nacional Sierra de Bahoruco. ( FOTO CEDIDA )

Las autoridades arrestaron a 23 haitianos en condición migratoria irregular y desmantelaron 15 casuchas en un operativo en la Sierra de Bahoruco, un área protegida de la región sur.

La intervención estuvo a cargo del Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como parte de las acciones dirigidas a combatir la tala indiscriminada de árboles, la fabricación de carbón vegetal y las quemas que afectan la zona montañosa.

Durante el recorrido, realizado este domingo, los agentes localizaron numerosas construcciones improvisadas hechas de zinc que, según las autoridades, habían sido levantadas sin autorización en terrenos pertenecientes al Parque Nacional Sierra de Bahoruco.

Detenciones y sanciones

De las estructuras encontradas, 15 fueron derribadas por los miembros de los organismos actuantes, quienes también ocuparon seis armas blancas y retuvieron una motocicleta.

Los 23 ciudadanos haitianos detenidos fueron entregados a la Dirección General de Migración para los procedimientos legales correspondientes.

Impacto ambiental

Las autoridades buscan impedir que continúen los asentamientos irregulares y la destrucción de la cobertura boscosa, especialmente en zonas donde se registran actividades vinculadas al corte de árboles y la producción de carbón.

La Sierra de Bahoruco es una de las principales áreas protegidas de la región sur, cuya riqueza natural enfrenta amenazas relacionadas con los incendios forestales, los desmontes y la ocupación de terrenos destinados a la conservación ambiental.

El operativo forma parte de las medidas de vigilancia y control para preservar los recursos naturales e impedir nuevas construcciones ilegales dentro del parque nacional.