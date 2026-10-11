La UAPA gradúa a 1,632 profesionales y otorga doctorado honoris causa a Jesús Castro Marte

La UAPA otorgó el doctorado honoris causa a Jesús Castro Marte, obispo de la Diócesis de La Altagracia, en Higüey. ( CEDIDA POR LA UNIVERSIDAD )

La Universidad Abierta para Adultos (UAPA) graduó a 1,632 profesionales durante su Septuagésima Graduación Ordinaria, celebrada el 10 de octubre de 2026, en la que otorgó el título de doctor honoris causa a monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la Diócesis de La Altagracia, en Higüey.

Del total de graduados, 676 corresponden a programas de posgrado, incluidas maestrías y especialidades, mientras que 956 culminaron estudios de pregrado y grado, entre ellos licenciaturas, ingenierías y programas técnicos.

Las mujeres constituyeron la mayoría de la promoción, con 1,202 graduadas, equivalentes al 74 % del total, frente a 430 hombres, que representan el 26 %. Los titulados proceden de distintas provincias de República Dominicana y del extranjero.

Durante la ceremonia, la universidad otorgó el doctorado honoris causa a Castro Marte por sus aportes a la educación superior dominicana.

La secretaria general de la institución, Yanet Jiminián, dio lectura a la resolución que sustentó la distinción, mientras que la vicerrectora académica, Vilma Díaz Cabrera, presentó la semblanza del religioso.

Castro Marte, quien también participó como orador invitado, agradeció el reconocimiento y manifestó que lo asume como un compromiso para continuar impulsando la educación y la formación de hombres y mujeres capaces de contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y solidaria.

Primeros graduados en Big Data

La graduación incluyó la primera cohorte de la Maestría en Big Data e Inteligencia de Negocios, así como el reconocimiento a José Luis García García, egresado de la Maestría en Derecho Civil y Procesal Civil Contemporáneo, como el graduado más destacado de la Escuela de Posgrado.

García pronunció el discurso en representación de sus compañeros.

Según los datos suministrados por la universidad, el área de Ciencias de la Salud concentró el 57 % de los graduados con honores, seguida por Negocios y Turismo, con un 24 %.

Autoridades presentes en la ceremonia

En la actividad participaron la presidenta de la Junta de Directores de la UAPA, Mirian Acosta; Genaro Rodríguez, viceministro de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt); el presbítero Abelino Reyes, rector de UCADE, y otras autoridades académicas y administrativas.

La UAPA fue fundada el 14 de enero de 1995 y tiene su sede en Santiago de los Caballeros.