Motoristas representan entre el 70 % al 80 % de las muertes por accidentes de tránsito

Dos hombres calibran motores en vías de mucho tránsito ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Los motoristas representan entre el 70 % y el 80 % de las muertes por accidentes de tránsito en República Dominicana aseguró el sábado Rafael Tejeda Baldera, encargado de Comunicaciones y vocero de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

El funcionario ofreció estas declaraciones durante el seminario "Causas y efectos de las muertes por accidentes de tránsito", organizado por la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU).

Factor humano, vehículo y vía

Durante su ponencia, Tejeda Baldera explicó que el vehículo, la vía y el conductor son los tres elementos que intervienen en el tránsito y que pueden influir en la ocurrencia de un accidente.

Señaló que el factor humano es determinante, ya que las condiciones físicas y emocionales del conductor, como la fatiga, el agotamiento, el estrés y la somnolencia, pueden afectar su capacidad para conducir de manera segura.

Asimismo, advirtió sobre los riesgos de distraerse con el teléfono celular, exceder los límites de velocidad, conducir de forma temeraria o manejar bajo los efectos del alcohol, determinados medicamentos o drogas.

El segundo elemento es el vehículo. En ese sentido, el coronel destacó que la falta de inspección y mantenimiento de los automóviles constituye uno de los problemas que inciden en la seguridad vial.

Indicó que cada conductor debe asumir la responsabilidad de verificar las condiciones de su vehículo, sin esperar a que las autoridades realicen una fiscalización para tomar medidas preventivas.

"No esperemos que las instituciones oficiales sean las que tengan que determinar el punto de partida para una inspección vehicular. Eso parte de usted", expresó.

El vocero de la Digesett insistió en la importancia de la responsabilidad individual y la prevención como parte de los esfuerzos para reducir los accidentes y las muertes en las vías.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/10/whatsapp-image-2026-10-10-at-10941-pm-b5732466.jpeg Vocero de la Digesett, Rafael Tejeda Baldera (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/10/whatsapp-image-2026-10-10-at-10944-pm-1-a29bd3c0.jpeg Parte del público que participó en el seminario (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/10/whatsapp-image-2026-10-10-at-10942-pm-f323d2a0.jpeg Rafael Tejeda Baldera junto aWilliam Perez Figuereo (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/10/whatsapp-image-2026-10-10-at-10944-pm-c331c5f6.jpeg Rafael Tejeda Baldera junto a William Perez Figuereo (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

Agregó que las personas deben prestar atención a la condición de los neumáticos, las luces, los parabrisas y las piezas del vehículo. También tienen que revisar los fluidos del motor para evitar inconvenientes en las carreteras que, a su vez, puedan provocar accidentes.

El último factor es el de la infraestructura o la vía donde circulan los vehículos o motores.

Expresó que está constituido por elementos como la falta de iluminación, el mal estado de la capa asfáltica y las inclemencias del tiempo, como la lluvia y la neblina. Todo lo relacionado con las condiciones externas que puede incidir en la ocurrencia de un accidente.

La mayoría de accidentes suceden por el factor humano

El expositor compartió un dato sobre quién ostenta la mayor responsabilidad de los accidentes:

De los tres factores el humano tiene el 96 % de la responsabilidad porque el vehículo depende del ser humano y, frente a las condiciones adversas de la vía, la infraestructura o el entorno, el conductor debe tomar medidas correctivas.

"Fíjense cómo lo establezco: el 96 % de la responsabilidad de los accidentes recae en el factor humano", dijo.

Carga económica para el Estado

Indicó que los accidentes de tránsito van más allá de las muertes y lesiones que provocan, pues también generan una carga económica para el Estado, además de que representan un gran reto en materia de seguridad vial y para el sector de la salud pública.

"Entiendo que, durante mucho tiempo, hemos visto el tránsito, la movilidad, el transporte y la seguridad vial como algo ajeno. Mientras continuemos viéndolos de esa manera, nadie asumirá la acción ni se empoderará de este tema", expresó el coronel Baldera.

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