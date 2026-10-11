Fallece el periodista Freddy Sandoval

El periodista Freddy Sandoval durante una intervención en el programa Hoy Mismo, que se trasmite por Color Visión. ( TOMADA DE HOY MISMO )

Falleció este domingo el periodista dominicano Freddy Sandoval, integrante del equipo del programa matutino Hoy Mismo y fundador del periódico Primicias.

La información fue confirmada por allegados de Sandoval a Diario Libre.

Sandoval desarrolló una extensa trayectoria, durante la cual trabajó en importantes medios de comunicación, entre ellos El Nacional, Radio Continental y Radio Comercial, además de participar en distintos espacios de la televisión dominicana.

Su carrera profesional comenzó en un período de importantes transformaciones políticas y sociales en la República Dominicana, tras la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo en 1961.

También se destacó por su participación en espacios de análisis y opinión, entre ellos Hoy Mismo, de Color Visión, donde compartió con otros comunicadores el abordaje de los principales acontecimientos de la actualidad.

Reconocimiento a su trayectoria

En el 2008, el Senado de la República incluyó a Freddy Sandoval entre los periodistas reconocidos por su trayectoria y sus aportes al ejercicio profesional de la comunicación.

En una resolución fechada el 13 de octubre de 2008, el órgano legislativo lo identificó como fundador de Primicias y destacó su labor en favor de la profesionalización de los comunicadores en distintas modalidades.

El documento también resaltó que fue uno de los primeros periodistas dominicanos en certificarse en periodismo científico y valoró su desempeño profesional dentro de la comunicación nacional.

La entrega formal del reconocimiento se hizo en 2009.

Sandoval formó parte de una generación de periodistas que desarrolló su labor en la prensa escrita, la radio y la televisión, contribuyendo a la evolución de los formatos informativos y de opinión en el país.

Velatorio El velatorio de Freddy Sandoval se realizará en la funeraria Blandino, ubicada en la avenida Abraham Lincoln, desde el mediodía del martes hasta las 3:00 de la tarde del miércoles.

Reacciones

A través de las redes sociales, periodistas expresaron su pesar por la muerte de Sandoval. Uno de ellos, Héctor Herrera Cabral lo resaltó como un maestro del periodismo dominicano, y un ser humano excepcional.

Se nos ha adelantado en el viaje eterno el querido amigo, Don Freddy Sandoval. Maestro del periodismo dominicano, y un ser humano excepcional. Vaya con Dios, apreciado Sando. https://t.co/65UUYG3lNL — Héctor Herrera Cabral (@hectorherrerac) October 11, 2026

La periodista y profesora Adonaida Medina dijo que Sandoval deja una importa en el periodismo.

simplemente se fue Freddy Sandoval, periodista de larga data. Excelente comunicador, diplomático en su oficio. Deja una impronta. Vuela alto. Paz a alma y consuelo a sus familiares. https://t.co/rpCqZUwPvi — Adonaida Medina (@Adonaidamedina) October 11, 2026