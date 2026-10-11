Decomisan 228 paquetes de presunta cocaína en dos operaciones en RD

La droga incautada por la autoridades fue presentada el domingo 11 de octubre en la explanada de la DNCD. ( CEDIDA POR LA DNCD )

Las autoridades dominicanas decomisaron 228 paquetes de presunta cocaína en dos operaciones simultáneas contra el narcotráfico internacional, en las que arrestaron a dos hombres y detectaron diferentes modalidades utilizadas para trasladar la sustancia hacia destinos en el extranjero.

De acuerdo con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en la terminal Don Diego en Santo Domingo fueron ocupados 203 paquetes ocultos en un compartimento de doble fondo en la parte trasera de un remolque, mientras que los otros 25 fueron encontrados en una maleta perteneciente a un ciudadano neerlandés que se disponía a viajar a París, Francia.

En el primer caso, los agentes actuaron tras recibir informes de inteligencia que alertaban sobre anomalías en la estructura del remolque de un contenedor. Para extraer el cargamento, un equipo especializado trabajó durante más de 10 horas con sierras, taladros y otros equipos de perforación.

La droga se encontraba oculta en un compartimento de doble fondo en la parte trasera del remolque.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/dd09f1ea-711a-4ca5-a869-f79d14ed2adc-581cf8e3.jpg El arrestado y los paquetes de cocaína incautados en un remolque en el puerto Don Diego de Santo Domingo. (CEDIDA POR LA DNCD)

Un arrestado

Por este caso fue arrestado un hombre, cuya identidad no fue revelada. Las autoridades ocuparon, además, un vehículo, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo, mientras que el remolque y el contenedor quedaron bajo control oficial.

La DNCD informó que el Ministerio Público profundiza las investigaciones para determinar quiénes estarían detrás del envío de la sustancia hacia Puerto Rico e identificar a otros posibles integrantes de la red.

Detienen a neerlandés

En una operación paralela, agentes de la DNCD y representantes del Ministerio Público, con apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (Cecac) y personal de Aduanas, detuvieron a un ciudadano neerlandés de 34 años que pretendía abordar un vuelo comercial hacia París, Francia, en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Según informó la DNCD en nota de prensa, las unidades operativas y caninas detectaron imágenes sospechosas en una maleta del extranjero, lo que motivó una inspección más exhaustiva. En el equipaje encontraron 25 paquetes de una sustancia presumiblemente cocaína, envueltos en cinta adhesiva y con distintos logotipos.

El detenido sería presentado ante la Jurisdicción de Atención Permanente de la provincia La Altagracia para conocer las medidas correspondientes por presunta violación de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

Envían los paquetes al Inacif

Los 228 paquetes ocupados en ambas operaciones fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para determinar el tipo y el peso exacto de la sustancia.

En los operativos participaron agentes de la DNCD, el Ministerio Público, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Drogas Narcóticas, el Departamento de Investigación de Narcóticos del Distrito Nacional y agencias de inteligencia del Estado, con apoyo de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y de la Oficina de Asuntos Internacionales de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL).

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan en ambos casos con el propósito de identificar a otros posibles implicados en las operaciones de tráfico internacional de drogas.