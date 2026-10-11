Ministro de Defensa revisa planes de seguridad con altos mandos militares

El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, encabezó reuniones de trabajo con los altos mandos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, encabezó reuniones de trabajo con los altos mandos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana para revisar los planes de seguridad y defensa nacional y establecer prioridades para fortalecer las capacidades operacionales de las Fuerzas Armadas.

Los encuentros se realizaron por separado con cada institución militar y contaron con la participación de sus respectivos comandantes generales, integrantes de los estados mayores y comandantes de unidades mayores.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, las reuniones buscan coordinar las directrices estratégicas y unificar criterios sobre los principales desafíos institucionales y operacionales del sistema de defensa nacional.

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Durante las jornadas, las autoridades revisaron y actualizaron los planes de seguridad y defensa para evaluar su adecuación a los escenarios actuales, las amenazas híbridas y las necesidades operacionales de cada institución.

Coordinación de las Fuerzas Armadas

También abordaron el cumplimiento de las misiones del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los mecanismos de coordinación para mejorar la actuación conjunta de los cuerpos militares.

Fernández Onofre destacó la importancia de mantener una conducción articulada entre el Ministerio de Defensa y las instituciones militares, mediante la planificación estratégica, la evaluación continua de las capacidades y el uso eficiente de los recursos.

Asimismo, se trataron temas relacionados con la preparación y profesionalización del personal, la modernización institucional y el fortalecimiento de los procesos administrativos y operacionales.

Planificación a largo plazo

El Ministerio de Defensa indicó que estas reuniones forman parte de los esfuerzos para consolidar una planificación a mediano y largo plazo, de manera que las inversiones y el desarrollo de nuevas capacidades respondan a las prioridades estratégicas y a las necesidades del sistema de defensa nacional.