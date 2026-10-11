Luis Abinader llega a Roma para reunirse con el papa León XIV

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, en el centro; a su izquierda, la primera dama Raquel Arbaje, y a su derecha, monseñor Javier Fernández, jefe de protocolo de la Santa Sede. ( CEDIDA POR LA PRESIDENCIA. )

El presidente Luis Abinader llegó este domingo a Roma, Italia, acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje, para cumplir una agenda oficial que incluye una audiencia de Estado con el papa León XIV, reuniones con autoridades italianas y su participación en actividades de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El mandatario arribó a las 9:00 de la mañana, hora local, y fue recibido por monseñor Javier Fernández, jefe de Protocolo de la Santa Sede, y Máximo Torero, jefe de Economía de la FAO, junto con representantes diplomáticos dominicanos.

La agenda presidencial contempla encuentros con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, y Qu Dongyu, director general de la FAO, además de reuniones con autoridades del Gobierno italiano y representantes del sector empresarial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/11/whatsapp-image-2026-10-11-at-80949-am-c892e9d0.jpeg Llegada del presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje a Roma. (PRESIDENCIA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/11/whatsapp-image-2026-10-11-at-80948-am-2-e49bd56b.jpeg Llegada del presidente Luis Abinader y la primera dama Raquel Arbaje a Roma. (PRESIDENCIA) ‹ >

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Reconocimiento por avances contra el hambre

Este lunes 12 de octubre, Abinader participará en la apertura del Foro Mundial de la Alimentación 2026, en la sede de la FAO, donde República Dominicana recibirá un reconocimiento por sus avances en la lucha contra el hambre y por mantener la prevalencia de la subalimentación por debajo del 2.5 %, según la información oficial.

Durante la jornada, el jefe de Estado también sostendrá reuniones con funcionarios del organismo y con Carl Skau, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Como parte de las actividades, entregará una obra del artista dominicano Juan Trinidad al Museo de la FAO y participará en la inauguración del Salón República Dominicana en la sede de la organización.

Agenda incluye visita a Praga

El martes 13 de octubre, Abinader viajará a Praga, República Checa, para participar en la 30.ª Conferencia Anual del Forum 2000, donde tiene previsto sostener un diálogo con Carl Gershman, presidente fundador de la Fundación Nacional para la Democracia de Estados Unidos, y Benedetta Berti, secretaria general de la Asamblea Parlamentaria de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

El miércoles 14, el mandatario tiene programadas reuniones con el canciller italiano, Antonio Tajani, y con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, así como un encuentro con la primera ministra Giorgia Meloni.

También participará en el Foro Empresarial Italia-República Dominicana, que reunirá a representantes gubernamentales y empresariales de ambos países.

La agenda continuará el jueves con la audiencia de Estado con el papa León XIV y una reunión con el cardenal Parolin.

El viernes 16, el presidente regresará a la sede de la FAO para participar en las actividades de clausura del foro y recibir el reconocimiento anunciado para República Dominicana. Su salida de Roma hacia el país está prevista para esa misma fecha.

La agenda oficial también incluye la inauguración de la Parada Dominicana en Roma, un espacio destinado a promover la cultura, las tradiciones y los atractivos turísticos del país en Italia.

Leer más Abinader participará en el Foro Mundial de la Alimentación en Roma