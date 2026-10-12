12 de octubre: por qué la llegada de Colón cambió el mundo y sigue causando polémica 534 años después

La llegada de Cristóbal Colón a América marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Este lunes 12 de octubre de 2026 se cumplen 534 años de la llegada de Cristóbal Colón a América, uno de los acontecimientos más influyentes de la historia moderna y, al mismo tiempo, uno de los que generan mayores controversias.

La fecha recuerda el desembarco de una expedición financiada por la Corona de Castilla en una isla del Caribe habitada por pueblos indígenas. Lo que comenzó como un intento de encontrar una ruta occidental hacia Asia terminó dando paso a relaciones permanentes entre Europa y América que transformaron la economía, la alimentación, las sociedades y los equilibrios de poder del planeta.

Pero esa transformación también estuvo acompañada de conquista, explotación laboral, esclavitud, despojo territorial y enfermedades que provocaron una profunda catástrofe demográfica entre las poblaciones originarias.

La importancia histórica del 12 de octubre está ampliamente documentada. También lo están las razones por las que diversos sectores cuestionan su celebración.

¿Qué ocurrió realmente el 12 de octubre de 1492?

Cristóbal Colón había salido del puerto español de Palos el 3 de agosto de 1492, con tres embarcaciones: la Santa María, la Pinta y la Niña.

Buscaba llegar a Asia navegando hacia el oeste para abrir una ruta comercial alternativa hacia los mercados orientales.

El 12 de octubre, la expedición llegó a Guanahaní, una isla de las actuales Bahamas que Colón rebautizó como San Salvador. La identificación exacta de esa isla con alguna de las actuales sigue siendo objeto de discusión histórica.

Colón creyó que había llegado a tierras próximas a Asia, pero en realidad se encontraba en el Caribe.

Posteriormente exploró Cuba y La Española, isla que hoy comparten República Dominicana y Haití.

El viaje de 1492 fue el primero de cuatro que realizó Colón a América entre ese año y 1504.

En su libro Invasión y conquista de La Española, publicado en Santo Domingo en 2012, el historiador dominicano Frank Moya Pons distingue varias etapas de ese proceso: el encuentro entre Colón y los taínos de 1492 a 1493, la invasión española entre 1493 y 1500 y el establecimiento de una economía minera en los años siguientes.

La división histórica es importante porque permite diferenciar el primer contacto de la posterior organización del dominio colonial.

¿Por qué se considera uno de los acontecimientos más importantes para Occidente?

Porque inició una etapa de contactos transatlánticos continuados que permitió la expansión de los imperios europeos hacia América.

Antes de 1492 existían extensas redes comerciales entre Europa, África y Asia, mientras que las sociedades americanas habían desarrollado sus propias rutas de intercambio.

Los viajes posteriores a la expedición de Colón conectaron progresivamente esos espacios mediante nuevas rutas marítimas, desplazamientos de población y circuitos comerciales.

España construyó un amplio imperio americano y otras potencias europeas comenzaron posteriormente sus propios procesos de exploración, colonización y explotación económica.

La expansión de las instituciones, lenguas y religiones europeas por América fue una de las consecuencias más duraderas de ese proceso.

Sin embargo, el intercambio no se produjo entre sociedades con las mismas condiciones de poder. La colonización implicó la imposición de autoridades políticas europeas sobre numerosos pueblos indígenas.

¿Sabías que buena parte de la comida mundial cambió después de 1492?

Uno de los efectos mejor documentados fue el llamado intercambio colombino, concepto desarrollado por el historiador Alfred W. Crosby.

A través de las nuevas conexiones atlánticas comenzaron a circular plantas, animales, microorganismos y conocimientos entre América, Europa, África y Asia.

Productos originarios de América, como el maíz, la papa, el tomate, el cacao y diversos tipos de ají, se difundieron por otros continentes.

Desde el Viejo Mundo llegaron a América cultivos como el trigo y la caña de azúcar, además de animales como caballos, vacas y cerdos.

La papa y el maíz contribuyeron a transformar la alimentación y la producción agrícola en distintas regiones de Europa, África y Asia.

Este intercambio modificó las dietas, las economías rurales y los ecosistemas durante los siglos siguientes.

También tuvo consecuencias negativas: junto con los animales y las plantas circularon enfermedades infecciosas frente a las cuales muchas poblaciones americanas carecían de inmunidad previa.

El arqueólogo y escritor dominicano Marcio Veloz Maggiolo estudió estas sociedades en obras como Vida y cultura de la prehistoria de Santo Domingo, publicada en 1980 por la Universidad Central del Este, y La isla de Santo Domingo antes de Colón, editada por el Banco Central en 1993.

Sus investigaciones muestran que la historia de la isla no comenzó con la llegada de los españoles.

En la Historia general del pueblo dominicano, Veloz Maggiolo también explica que numerosas prácticas de la sociedad dominicana tienen raíces precolombinas, entre ellas el cultivo en conucos, la elaboración del casabe y el uso de la canoa y la hamaca.

Pero ¿Colón realmente descubrió América?

La respuesta depende del significado que se atribuya a la palabra descubrimiento.

Para las sociedades europeas que desconocían la existencia de gran parte del continente, el viaje de Colón representó un acontecimiento geográfico decisivo.

Sin embargo, América estaba habitada desde miles de años antes y contaba con sociedades complejas, sistemas políticos, conocimientos científicos, agricultura y redes comerciales.

El Museo Nacional del Indígena Americano, del Smithsonian, recuerda que los pueblos originarios navegaban por el Caribe mucho antes de la llegada de los españoles.

Además, Colón no fue el primer europeo en llegar al continente.

La Unesco reconoce que el asentamiento vikingo de L'Anse aux Meadows, en Terranova, Canadá, demuestra la presencia europea en América del Norte desde el siglo XI, aproximadamente cinco siglos antes del viaje de 1492.

La diferencia histórica es que los viajes de Colón impulsaron una relación transatlántica sostenida, con consecuencias de alcance mundial.

Por eso, historiadores e instituciones culturales cuestionan que se utilice el término descubrimiento como si América hubiera carecido de habitantes e historia antes de la llegada europea.

¿Por qué Colón es una figura tan criticada?

Porque su papel no se limitó a la navegación y exploración.

Colón también participó en el establecimiento del dominio colonial español en el Caribe, donde los indígenas fueron sometidos a trabajos forzados, esclavitud y otras formas de explotación.

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos documenta que los colonizadores españoles obligaron a los taínos de La Española a trabajar en la extracción de oro.

La combinación de explotación, violencia, desplazamientos, alteraciones de la producción agrícola y enfermedades provocó un desplome de las poblaciones indígenas.

La esclavización de indígenas durante el período colombino también está documentada históricamente.

Esos hechos forman parte de las principales razones por las que organizaciones indígenas, investigadores y movimientos sociales cuestionan que el 12 de octubre se presente exclusivamente como una celebración de los logros europeos.

La crítica no se dirige necesariamente a negar la importancia histórica de la fecha, sino a reconocer también sus consecuencias para las sociedades americanas.

¿Y qué tuvo que ver República Dominicana con todo esto?

La Española fue uno de los primeros escenarios del establecimiento del poder colonial español en América.

Tras llegar a la isla durante su primer viaje, Colón regresó con una expedición colonizadora. En 1494 se estableció La Isabela, en la costa norte de la actual República Dominicana.

Posteriormente, Santo Domingo se convirtió en un centro político, administrativo y económico fundamental para la expansión española por el continente.

La Unesco señala que la Ciudad Colonial de Santo Domingo, fundada en 1498, fue sede de algunas de las primeras instituciones europeas en América, entre ellas la primera catedral, hospital, aduana y universidad.

También destaca que su trazado urbano sirvió como modelo para otras ciudades coloniales.

Desde Santo Domingo partieron expediciones de conquista y colonización hacia otros territorios americanos.

No obstante, La Española también fue escenario de la explotación de los taínos, cuya población se redujo drásticamente durante las primeras décadas de presencia española.

El territorio dominicano conserva así una parte fundamental del patrimonio colonial americano, junto con la historia de las comunidades indígenas que fueron afectadas por ese proceso.

¿Por qué algunos países celebran el 12 de octubre y otros lo cuestionan?

La interpretación de la fecha cambia según el país y su experiencia histórica.

En España, el 12 de octubre es la Fiesta Nacional. La Ley 18/1987 establece que representa el inicio de una etapa de expansión lingüística y cultural española más allá de Europa.

En Estados Unidos se conmemora el Columbus Day, mientras que el Día de los Pueblos Indígenas ha ganado reconocimiento como una fecha para destacar la historia, las culturas y los derechos de las comunidades originarias.

En distintos países latinoamericanos también se han adoptado denominaciones que ponen el énfasis en la diversidad cultural o en la resistencia indígena.

Las diferentes conmemoraciones reflejan interpretaciones históricas distintas: unas destacan la expansión europea y el legado cultural surgido después de 1492; otras se concentran en la conquista y sus efectos sobre los pueblos americanos.

Entonces, ¿qué estamos recordando cada 12 de octubre?

Un acontecimiento que modificó la historia mundial.

La llegada de Colón fue determinante para el surgimiento de nuevas conexiones comerciales, la circulación de alimentos y conocimientos, la expansión de lenguas y religiones y la formación de las sociedades americanas contemporáneas.

Pero ese mismo proceso también estuvo vinculado con la destrucción de comunidades indígenas, la imposición colonial y el desarrollo de sistemas de explotación, incluido el tráfico transatlántico de personas africanas como esclavos.