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Madre acusa al Dintel de detener irregularmente a su hijo y exigen retirar su ficha policial

Miguel Ángel Fermín Montero estuvo preso tres días, tras ser arrestado durante un operativo realizado en Sabana Perdida

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    Madre acusa al Dintel de detener irregularmente a su hijo y exigen retirar su ficha policial
    Miguel Ángel Fermín Montero es padre de una niña y se dedica a la repostería. (CEDIDA POR EUNISE MONTERO)

    Una madre denunció que su hijo fue detenido presuntamente de manera irregular por miembros de la Dirección Central de Inteligencia Delictiva (Dintel), durante un operativo realizado el lunes 5 de octubre en el sector Sabana Perdida, de Santo Domingo Norte, por lo que pidió a las autoridades eliminar la ficha policial que, según afirma, podría afectar su vida personal y laboral.

    Se trata de Ana Montero Martínez, quien aseguró que su hijo Miguel Ángel Fermín Montero, de 47 años, fue apresado en la comunidad conocida como La Cañada, cuando regresaba de visitar a un compañero de trabajo.

    Según explicó a Diario Libre, los agentes lo vincularon con presuntas actividades relacionadas con drogas y le atribuyeron la posesión de un cuchillo y punzón, objetos que, de acuerdo con la familia, no llevaba consigo.

    El hombre fue detenido junto a otras personas acusadas por las autoridades de estar vinculadas a presuntas redes de microtráfico. Sin embargo, sus familiares aseguran que este no tenía ninguna relación con ellas.

    "Mi hijo no tenía ficha ni nada", afirmó la mujer, quien sostuvo que su pariente nunca había tenido problemas con la justicia y negó que estuviera involucrado en actividades delictivas.

    Miguel Ángel es padre de una niña de 10 años y se dedica a la repostería.

    Fue liberado tras permanecer tres días detenido

    De acuerdo con los familiares, el hombre permaneció detenido durante tres días y posteriormente fue puesto en libertad, luego de que recibiera asistencia legal para gestionar su caso ante las autoridades correspondientes.

    Así lo confirmó la hermana del detenido, Eunise Montero, quien explicó que, durante el proceso, su hermano fue trasladado por varias dependencias policiales y finalmente llevado a una fiscalía, donde se produjo su liberación.

    Indicó que, tras su detención, Miguel Ángel permaneció en el destacamento policial conocido como Lotes y Servicios, ubicado en Sabana Perdida. Posteriormente, fue trasladado al centro de detención conocido popularmente como la casita de Los Guaricanos y, más adelante, a la sede de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

    Finalmente, fue puesto en libertad en la Fiscalía de Santo Domingo Este, ubicada en Invivienda.

    TEMAS -

      Licenciado en Comunicación Social, mención Periodismo, por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con trayectoria en periódicos de la República Dominicana.