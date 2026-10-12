Buscan a hombre de 83 años desaparecido en el sector Mejoramiento Social

Amancio Elpidio Ruiz Roble, quien se encuentra desaparecido desde el domingo 11 de octubre de 2026. ( CEDIDA A DL. )

Familiares del señor Amancio Elpidio Ruiz Roble, de 83 años, reportaron su desaparición tras salir de su vivienda en el sector Mejoramiento Social, en el Distrito Nacional.

De acuerdo con la denuncia presentada por su hija, Juana Apóstol Maribel Ruiz Emiliano, el adulto mayor salió el domingo 11 de octubre, alrededor de las 4:00 de la tarde, de la calle 6, en el referido sector.

Al momento de salir, vestía un pantalón negro, una camiseta gris y tenis negros.

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Según informó su hija, Ruiz Roble presenta un trastorno neurocognitivo mayor, condición que aumenta la preocupación de sus familiares por su desaparición.

"Estaba presentando cuadros de demencia senil y en un descuido ayer, salió", declaro a Diario Libre, su hija Yenni Ruiz.

Denuncia presentada

La denuncia fue presentada este lunes 12 de octubre ante el Centro de Recepción de Denuncias de María Auxiliadora, en Santo Domingo.

Los familiares solicitan a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Amancio Elpidio Ruiz Roble comunicarse a los siguientes números de contacto: Yenny Ruiz: 829-341-2264 y Maribel Ruiz: 809-309-0021.